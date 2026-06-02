Adif destinará 6,6 millones de euros a la remodelación de cinco estaciones en la línea Mérida-Los Rosales

Adif ha licitado, por un importe de 6.136.133,7 euros, el contrato para la remodelación de cinco estaciones situadas en la línea Mérida-Los Rosales, que conecta las provincias de Badajoz y Sevilla.

La actuación tiene como objetivo la remodelación y la renovación de los materiales de las estaciones de Usagre-Bienvenida (Badajoz), Guadalcanal, Cazalla-Constantina, Pedroso y Villanueva del Río y Minas (todas ellas en la provincia de Sevilla), en el tramo comprendido entre Zafra y Los Rosales.

El objetivo principal de estos trabajos es modernizar la infraestructura ferroviaria, mediante la renovación de vías, desvíos y elementos asociados, así como la optimización de la operativa ferroviaria en este corredor.

Entre las principales intervenciones previstas destacan la construcción y renovación de vías de apartado, la sustitución de desvíos y elementos de vía obsoletos por otros de mayores prestaciones, la mejora del drenaje y de la plataforma ferroviaria, la renovación de balasto, carriles y traviesas y la adecuación de pasos a nivel y elementos de seguridad.

Estas actuaciones permitirán incrementar la seguridad, la fiabilidad y la regularidad de las circulaciones, al tiempo que contribuirán a reducir los costes de mantenimiento y minimizar posibles incidencias, ha informado Adif en nota de prensa.

Asimismo, el proyecto contempla la adaptación de los pasos entre andenes y otros elementos, mejorando las condiciones de explotación y servicio en la línea.

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA MÉRIDA-LOS ROSALES

Adif está llevando a cabo una renovación integral de la línea de ferrocarril convencional Mérida-Los Rosales, para la que ha movilizado una inversión cercana a los 138 millones de euros, con el objetivo de reforzar la calidad del servicio y potenciar la cohesión territorial entre Andalucía y Extremadura.

Así, tiene en marcha la renovación de 17 km de la línea, situados en la provincia de Badajoz, con una inversión de 12,3 millones de euros. Con anterioridad, se han desarrollado trabajos de renovación a lo largo de algo más de 18 kilómetros, abarcando todo el tramo existente entre el norte del apeadero de Usagre/Bienvenida y la estación de Llerena, en la provincia de Badajoz.

También se han realizado trabajos de renovación de traviesas en 10,5 km de la línea a su paso por los municipios de Cazalla, El Pedroso y Arenillas, en la provincia de Sevilla.

Asimismo, Adif ha emprendido mejoras en los sistemas de señalización y telecomunicaciones. En este ámbito, ha realizado la instalación del GSM-R, el sistema de radio móvil digital específico del ferrocarril que garantiza el contacto permanente entre los maquinistas de tren y los Centros de Regulación de Circulación (CRC), así como la optimización en la señalización, mediante la sustitución del bloqueo telefónico en la línea por un sistema automático telemandado.

Finalmente, también se han realizado trabajos de renovación de estructuras singulares de la línea, como el puente de Rivera del Huesna.

Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que promueve infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad. La actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).