Adif adjudica por 3,3 millones la mejora de la protección de nueve pasos a nivel en la provincia de Badajoz

La entidad ferrovaria Adif ha adjudicado, por importe de 3,3 millones de euros, los trabajos para mejorar la protección de nueve pasos a nivel en la provincia de Badajoz, en la línea convencional Mérida-Los Rosales.

En concreto, los pasos a nivel se ubican en el trayecto Zafra-Llerena de la citada línea, en los términos municipales de Puebla de Sancho Pérez, Usagre, Bienvenida y Villagarcía de la Torre, a los que se les dotará de nuevos sistemas de protección de clase A2 con instalación de señalización luminosa y acústica que se activa de forma automática con la aproximación del tren.

La actuación incrementará las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte en estas localidades, tanto para los tráficos ferroviario y viario como para los peatones, señala Adif en nota de prensa.

Estas obras se suman a otra actuación similar, ya en ejecución, para la mejora de la protección de otros 12 pasos a nivel en la provincia pacense, en la línea convencional Zafra-Huelva.

Según destaca Adif, la mejora de la protección de pasos a nivel se desarrolla en el marco de la modernización de los sistemas de señalización y supresión del bloqueo telefónico (instalación de nuevos bloqueos automáticos) e implantación del GSM-R (sistema de radio móvil digital que conecta al tren y los Centros de Regulación de Circulación de Adif) en la línea Mérida-Los Rosales.

Esta nueva dotación tecnológica reforzará la fiabilidad de las instalaciones y la calidad del servicio.

Las actuaciones, a su vez, se integran en la renovación integral que Adif ejecuta en esta línea, con una inversión movilizada superior a los 100 millones de euros.

Además, la renovación incluye los elementos de la superestructura (carril, traviesa y balasto) así como mejoras en la protección de trincheras y estaciones, con el fin de incrementar las prestaciones de la línea y la regularidad y velocidad de la circulación.