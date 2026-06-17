Activas alertas amarillas por calor en Vegas del Guadiana y Villuercas-Montánchez y por tormentas en Barros, Serena y Sur de Badajoz

TORMENTAS

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta por tormentas en las zonas de Barros y Serena y sur de la provincia de Badajoz desde las 19,00 horas y hasta las 23,59 horas de este miércoles día 17.

Durante este periodo se prevén rachas de viento muy fuertes y no se descarta que las precipitaciones tengan forma de granizo, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por ello, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de cada localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de cada ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad.

Asimismo, se aconseja que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado y a la ciudadanía en general se le pide circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra.

Así como no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos, y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En caso de necesidad, se recomienda ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.

CALOR

Por otra parte, las comarcas de Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Tajo y Montánchez, en la de Cáceres, tendrán este miércoles, día 17, aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar a los 38 y 36 grados, respectivamente.

Los avisos se iniciarán a las 13,00 horas y se darán por concluidos a las 21,00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto del país, el calor, la lluvia y las tormentas pondrán este miércoles en aviso a once comunidades autónomas. Esto tendrá lugar en un día en el que las máximas podrán superar los 36-38ºC en el noreste y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.