En el sorteo de la Primitiva de este lunes, 23 de noviembre, hay un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) al que le ha correspondido un premio de 687.862,39 euros y que ha sido vendido en la localidad cacereña de Plasencia.

El boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 4 de Plasencia (Cáceres), situada en Sol 38, según información facilitada por Loterías del Estado.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes con sendos premios de 55.772,63 euros, que han sido vendidos en la administración de loterías número 1 de Ardales (Málaga) y en la número 1 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro).

Combinación ganadora: 36-31-49-09-16-26

Complementario: 38

Reintegro: 3

Jocker: 6948473