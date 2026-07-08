EUROMILLONES

Un acertante de Moraleja se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones de este martes

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DLP43921, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 19.265, situado en Avda. Lusitania, 29.

Redacción

Extremadura |

La apuesta de Euromillones de la peña
La apuesta de Euromillones de la peña | laSexta.com

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 7 de julio, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad cacereña de Moraleja, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DLP43921, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 19.265, situado en Avda. Lusitania, 29.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 7 de julio, ha estado formada por los números 45, 5, 33, 29 y 47. Las estrellas son 8 y 5. La recaudación ha ascendido a 34.599.963,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid