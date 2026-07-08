Un accidente múltiple en la A66 a la altura de Fuente de Cantos deja cuatro heridos leves y menos grave, entre ellos dos niños

Un accidente múltiple con cinco vehículos implicados en Fuente de Cantos se saldaba este martes con cuatro personas heridas de carácter leve y menos grave y que han sido trasladadas al Hospital de Llerena.

En concreto, los heridos han sido una mujer y un niño de 11 años, en estado leve, y otra mujer, con dolor cervical y trauma cuello, y una niña de 6 años, con contusión abdominal, que han resultado heridas menos grave.

El siniestro tuvo lugar a las 10,55 horas en la autovía A-66, a la altura del kilómetro 705,500 dentro del término municipal de Fuente de Cantos.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, una ambulancia convencional y efectivos de la Guardia Civil.