Abierto el plazo para que las bodegas participen en los XXVII Premios Espiga Vinos de Caja Rural de Extremadura

Caja Rural de Extremadura ha abierto la convocatoria de los XXVII Premios Espiga Vinos, un certamen dirigido a bodegas cuyos vinos estén amparados por la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, y que podrán presentar sus muestras desde este jueves, 12 de marzo, y hasta el próximo 1 de abril.

Los Premios Espiga Vinos, organizados por Caja Rural de Extremadura con la colaboración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, se han "consolidado como una referencia en el sector vitivinícola regional después de una trayectoria de 27 años reconociendo anualmente a los mejores vinos elaborados en Extremadura", señala la entidad en nota de prensa.

En el concurso podrán participar vinos embotellados y comercializados acogidos a esta denominación de origen, y las muestras se presentarán en cinco categorías, que son vino blanco, vino rosado, vino tinto cosecha -sin paso por barrica-, vino tinto de las añadas 2024 y 2025 con crianza en barrica y vino tinto de añadas anteriores a 2024 que hayan permanecido en barrica.

La cata se realizará mediante el sistema de cata a ciegas y contará con un jurado formado por catadores de reconocido prestigio de ámbito regional y nacional, y el concurso se celebrará el 17 de abril.

El certamen concederá distinciones Espiga de Oro, Plata y Bronce a las tres mejores puntuaciones en cada una de las categorías, además del reconocimiento Gran Espiga al vino que obtenga la mayor puntuación entre todas las muestras participantes, indistintamente de la categoría.

Cabe destacar que la organización del concurso está presidida por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo Arroyo, y cuenta como directora técnica con María Julia Marín Espósito, profesora de Enología de la Universidad de Extremadura.

La inscripción, que es gratuita, podrá realizarse mediante el formulario habilitado por el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Guadiana.