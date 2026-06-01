Abierta la convocatoria de ayudas Consolidapyme para impulsar la modernización y competitividad de las pymes extremeñas

La Junta de Extremadura abre una nueva edición del programa Consolidapyme, dotada con 2 millones de euros, para apoyar inversiones dirigidas al crecimiento, la consolidación y la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la región.

La convocatoria, gestionada por la Secretaría General de Economía, Empleo y Comercio, contempla cinco líneas de ayudas a fondo perdido orientadas a facilitar la modernización de los procesos empresariales, la implantación de sistemas de gestión, la incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas, la transición hacia la economía verde y circular, y el diseño de productos innovadores, envases y embalajes.

Estas ayudas están dirigidas a empresas de cualquier forma jurídica, incluidas las personas trabajadoras autónomas, de todos los sectores que cuenten con centro productivo en Extremadura. Quedan excluidos el sector primario, las actividades relacionadas con juegos de azar y apuestas, las actividades financieras y las vinculadas a la fabricación, transformación y comercialización de tabaco o de productos para la industria tabaquera.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 27 de julio de 2026.

El programa Consolidapyme tiene como finalidad impulsar el crecimiento y la consolidación de las pymes extremeñas mediante el apoyo a inversiones que contribuyan a mejorar la eficiencia, la innovación y la competitividad del tejido empresarial de la comunidad autónoma.

La primera línea de ayudas está destinada a la optimización de procesos mediante metodologías Lean u otras herramientas de mejora, y se dirige a empresas con una plantilla de, al menos, tres trabajadores. El importe subvencionable máximo oscila entre 6.000 y 30.000 euros, en función del número de trabajadores de la empresa.

La segunda línea apoya la implantación y certificación de normas y sistemas de gestión, con un importe subvencionable máximo que oscila entre 4.000 y 13.000 euros, según el tipo de norma.

La tercera línea facilita inversiones para la implantación de soluciones tecnológicas avanzadas orientadas a la gestión eficiente de datos, producción y logística. Está dirigida a empresas con una plantilla de, al menos, tres trabajadores, y el importe subvencionable máximo se sitúa entre 15.000 y 25.000 euros, en función del volumen de trabajadores.

La cuarta línea, denominada ECOPYME, está destinada a favorecer la transición de procesos y productos hacia la economía verde y circular. Esta línea se dirige a empresas manufactureras y de construcción con una plantilla de, al menos, cinco trabajadores, y contempla un importe máximo subvencionable de 15.000 euros.

Por último, la convocatoria incluye una línea de apoyo al diseño de productos innovadores, envases y embalajes, con un importe máximo subvencionable que oscila entre 6.000 y 13.500 euros, según el tipo de proyecto que se vaya a desarrollar.

Para todas las líneas de proyectos se subvencionará el 80 % del gasto subvencionable. El abono se realizará en dos pagos: un 50 % de forma anticipada, una vez notificada la resolución de concesión, y el 50 % restante tras la justificación de la ejecución del proyecto.

En relación con la convocatoria anterior, correspondiente al ejercicio 2025, se ha aprobado un incremento de crédito de 512.000 euros para dar cobertura a la totalidad de los proyectos que cumplían los requisitos establecidos. En total, en dicha convocatoria se han aprobado 280 expedientes.

Además, el próximo 2 de junio se celebrará un webinar explicativo en el que se detallarán las características de la convocatoria, los requisitos de participación y el procedimiento de solicitud. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse desde el apartado de más información.