Aspremetal demanda a la Junta que realmente apueste por la eficiencia energética agilizando las ayudas al autoconsumo

La Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura, Aspremetal, tilda de injustificable la situación de las subvenciones a las instalaciones de autoconsumo en los hogares extremeños. Esta semana el ejecutivo comunicaba que solo quedaban 2.000 expedientes por resolver de los 11.000 que se abrieron en 2021. “Entendemos que la situación no es de recibo y perjudica al ciudadano”, catalogan desde la patronal que representa a los instaladores y electricistas.

“Si queremos una región que apueste directamente por el autoconsumo de nuestros ciudadanos, de la eficiencia energética, de un ahorro energético real, hay que ser mucho más ágiles”, han añadido tras enfatizar que han pasado “cinco años y dos ejecutivos desde su primera convocatoria”.

Ante esta situación reclaman que la Junta de Extremadura ponga los medios necesarios para poner en marcha este tipo de medidas y cuente para ello con los sectores. “En Aspremetal estamos para ayudarles, diseñar programas y hacerlos lo más ágiles posible”. Sobre este último aspecto también se han referido a la burocracia documental, “muchas veces responsable de estos retrasos”, señalan. “Ahora hay algunos expedientes que están siendo resueltos, donde el solicitante tenía todo en regla, pero se dan cuenta de que ya no había fondos”.

“Honestamente, entendemos que no es de recibo y nuestra región debe estar a la altura y a la vanguardia de lo que es la gestión de incentivos o de líneas de actuación para mejorar la vida de los extremeños y del sector productivo de la industria, de la climatización y de la energía”, concluyen a este respecto desde la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura.

Eficiencia energética en los colegios

La patronal del sector de los instaladores también hace un llamamiento a la Consejería de Educación. Les insta a que piensen en los profesionales extremeños y su tejido productivo cuando abordan planes para la mejora de la eficiencia energética en colegios e institutos públicos. “Si los proyectos superan según qué cuantías y los avales que requiere la Administración para poder ejecutarlos son muy excesivos, las pymes extremeñas, que ya trabajan a nivel nacional, no optarán y vendrán las grandes empresas para subcontratar o condicionar las condiciones a las pymes extremeñas”.

“Nuestro objetivo como asociación no es otro que acompañarlos y ayudarles para que nuestra región sea puntera y sea vanguardia en todo lo que tenga que ver con la energía, con el autoconsumo y con la ejecución de esas obras, ya que los instaladores extremeños son los mejores y están capacitados para ejecutar esas obras en su tierra”, manifiestan desde Aspremetal, quienes vuelven a defender que “Extremadura tiene a los mejores profesionales del sector de la energía que están trabajando en nuestra tierra y por toda España”.