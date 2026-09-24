La 64ª Exposición Filatélica Nacional llega a Mérida desde este jueves 24 de septiembre y hasta el domingo 27

La ciudad de Mérida se convierte en la capital de la filatelia con la celebración de Exfilna 2026, la 64ª Exposición Filatélica Nacional.

El evento, organizado con el respaldo de Correos, la Federación Española de Sociedades Filatélicas (Fesofi), la Federación Extremeña de Filatelia (Fefiex), la Sociedad Filatélica Emeritense, el Consorcio de la Ciudad Monumental y el ayuntamiento ofrece desde este jueves, día 24, una completa agenda de actos, conferencias y exhibiciones en los principales espacios patrimoniales de la ciudad.

La inauguración oficial tendrá lugar este jueves, 24 de septiembre, a las 11 horas, en el Templo de Diana de la capital extremeña. En este acto Correos y Fesofi presentarás las emisiones conmemorativas de Exfilna 2026.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la recreación de modalidades históricas y singulares de transporte de correspondencia como el correo en globo, a pie, a caballo, por paloma o en bicicleta, explica en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

También, la vertiente divulgativa y cultural contará con ponencias de especialistas y actividades de participación ciudadana. Así el viernes, día 25, se presentará en la Huerta de Otero la tarjeta de tarifa plana ATM 'Arqueología. Mosaico de Medusa', en una jornada que incluirá visitas escolares guiadas.

Destacan las intervenciones sobre 'El correo sin Correos en el Imperio Español', a cargo de Eugenio de Quesada, y la 'Breve historia del Correo romano', impartida por el presidente de Fefiex, Jesús González Herrera.

Ya el sábado día 26 se celebrará el Día de la Juventud con talleres en el Palacio de Congresos y la entrega de premios del concurso 'Un sello para Mérida'.

A lo largo de las jornadas, expertos del sector abordarán la evolución del sello y el coleccionismo a través de coloquios temáticos.

De igual modo, la Exposición Filatélica Nacional se podrá visitar en el Palacio de Congresos de miércoles a sábado de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas, y el domingo de 10,00 a 14,00 horas.