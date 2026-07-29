Los 388 municipios de Extremadura escenifican su apoyo unánime a Cáceres 2031, tras la adhesión de la FEMPEX a la Candidatura

Más de medio centenar de municipios de la región, encabezados por Manuel José González Andrade, presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX), han escenificado hoy en el Ayuntamiento su respaldo unánime al proyecto de Cáceres para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Un encuentro en el que han estado presentes el presidente de la Diputación de Cáceres, así como alcaldes, alcaldesas y distintos concejales de Badajoz, Mérida, Almendralejo, Navalmoral, Plasencia, Zafra o Coria, entre otros municipios de diversos rincones de Extremadura.

En el acto, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha valorado el compromiso mostrado por los y las representantes locales. "Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este acto. Con las agendas tan enmarañadas que tenemos, sé que quienes estáis hoy aquí habéis hecho un gran esfuerzo para ello; algunos incluso con varias horas de desplazamiento para venir a Cáceres. También me consta que son muchos a los que les hubiera gustado sumarse, pero por problemas de agenda les ha sido imposible".

"Sea como sea, gracias por esta respuesta tan masiva, generosa y con altura de miras que la candidatura de Cáceres recibe hoy desde todos los rincones de Extremadura", ha subrayado Mateos.

Asimismo, el regidor ha destacado que "hoy vamos a demostrar una vez más a Europa que estamos ante un proyecto que nos une, nos ilusiona, nos fortalece y nos va a hacer crecer a todos yendo de la mano; que hay colores que nos abrazan a todos: el verde, el blanco y el negro de la bandera de Extremadura; y el azul, el magenta y el blanco de la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031".

RESPALDO INSTITUCIONAL RECIBIDO ATRAVÉS DE LA FEMPEX

Mateos ha explicado que "cuando como alcalde de Cáceres le planteé al presidente de la FEMPEX la adhesión de la entidad, no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta y lo hizo porque es consciente de que esta firma va mucho más allá de una mera rúbrica, representa el apoyo de los 388 municipios de Extremadura; desde los más grandes, hasta los que cuentan con menos habitantes, pero con la misma energía e interés por arrimar el hombro".

Respecto a la fase de evaluación, el primer edil ha recordado que "Cáceres ya es finalista a ser Capital Europea de la Cultura; esto significa que hemos conseguido llegar más lejos que nunca antes con esta candidatura. Solo ya por eso, debemos sentirnos orgullosos".

"Los expertos que evaluaron nuestro Bidbook detectaron que la nuestra es una apuesta sincera, sin artificios, pegada al terreno. Elaborada por un fantástico equipo técnico que nos arropó con profesionalidad en la defensa en el Ministerio de Cultura y que sigue perfilando el dossier para remitirlo de nuevo, incluyendo las mejoras propuestas e imágenes tan potentes como la que hoy juntos vamos a protagonizar", ha incidido.

En este sentido, Mateos ha destacado que "no tenemos que inventarnos nada, solo confirmar sobre papel que el concepto de 'Transcultura' en cada uno de nuestros municipios es una realidad; que la cultura es un elemento verdaderamente transformador, que nos enriquece como sociedad y nutre a nuestros pueblos".

UNA ALIANZA AUTONÓMICA HISTÓRICA A FAVOR DE CÁCERES 2031

El alcalde ha remarcado que "Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad hace ahora 40 años, no se entiende sin raíces, sin señas de identidad como el WOMAD, la Bienal de Obra Gráfica, nuestro simbólico aljibe del Museo de Cáceres, el festival Irish Fleadh o nuestra imponente muralla, a la que estamos mimando en estos momentos como merece".

"Tampoco sin la transgresión del Museo Helga de Alvear, de la pasión de Atrio o lo que va a suponer la llegada de la Red Ibérica de Fundaciones a través de Mapfre a San Jorge o de la colección de cerámica e instrumentos musicales más importante de Europa en el Museo del Madruelo", ha añadido.

De igual forma, ha recalcado "Cáceres no sería como es si no bebiera del Festival de Mérida, de la actividad de la alcazaba de Badajoz, del festival de Alcántara, del potencial de Yuste o de la riqueza cultural de Montánchez, por poner tan solo algunos ejemplos, así como del sabor de la Raya que, en lugar de distanciarnos, nos acerca a nuestros vecinos portugueses".

Finalmente, Mateos ha invitado a los asistentes a realizar dos acciones simbólicas conjuntas en sus ayuntamientos para visibilizar el proyecto. "Os vamos a entregar una bandera, una lona, con la imagen de la candidatura y os invitamos a colocar desde hoy mismo en algún lugar visible o representativo de vuestro municipio, con idea además de que le podáis dar difusión en redes sociales y multiplicar así el impacto. Además, os proponemos que el 4 de septiembre iluminéis de rosa y azul la fachada de vuestros ayuntamientos".

"Europa quiere saber qué puede aportar Extremadura en el ámbito cultural. Pues bien, creo que argumentos no nos faltan y que estamos estructurándolos correctamente para divulgarlos. Pero también sé que todos ganaremos si conseguimos el título, porque más allá de la importante inyección económica que vamos a recibir desde Bruselas, ya estamos comprobando qué importante es el trayecto y cómo la Cultura debe ser nuestro camino", ha concluido Mateos.

Por su parte, el presidente de la FEMPEX, Manuel José González, ha destacado que "este es un proyecto colectivo que tiene que ser también ejemplo para otros proyectos que vengan con posterioridad, que coincide con los 40 años de la entrada de España a la Unión Europea. 40 años de progreso, de futuro para nuestra región gracias a Europa. Por eso a Europa tenemos que mirarla de frente, tenemos que mirarla con la cabeza alta y tenemos que mirarla con la esperanza de que al final dictamine que Cáceres va a ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031".