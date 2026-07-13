El 23% de extremeños tiene 65 años o más, comunidad con crecimiento natural en retroceso

Extremadura, con un crecimiento natural en retroceso de casi un tres por ciento al año, presenta una población en la que el 23 % tiene 65 años o más, pero con una alta disparidad, pues en numerosos municipios este porcentaje es superior al 50 % y en otros no alcanza el 20 %.

Estos son algunos datos recogidos en las fichas socioeconómicas del informe elaborado por el Consejo General de Economistas 2025, en las que se cifra en un 4,42 % el porcentaje de la población extranjera en Extremadura, aunque también con notables diferencias atendiendo la comarca y el municipio.

Población extranjera

El citado 4,42 % de población extranjera en 2025 supone diez puntos porcentuales más que la media nacional (14,07 %). Por provincias, el porcentaje en Cáceres es del 4,81 %, un 0,4 más que en 2024, mientras que en Badajoz es del 4,19 %, con similar incremento respecto al año anterior.

En Toril, localidad cacereña de 153 habitantes, el 28,1 % de su población es extranjera, el porcentaje más alto en el conjunto de Extremadura, y ha marcado un crecimiento interanual del 3,75 en la renta media de sus hogares. A su vez, este municipio sólo ha registrado seis nacimientos entre 2012 y 2024.

Por población extranjera le siguen Talayuela (25,5 %) Saucedilla (19,4 %), Casatejada (18 %), Berrocalejo (18,3 %), Majadas (13,8 %), Navalmoral de la Mata (12,3 %) y Jaraíz de la Vera (12,6 %), entre otras que se sitúan por encima del 10 %.

Estos porcentajes contrastan con los de varias localidades extremeñas donde no hay censada ninguna persona extranjera, como Villar del Rey, Mata de Alcántara, Descargamaría, Robledillo de Gata, Sancti-Spíritus y Tamurejo.

Población de 65 años de edad o más

El 23 % de la población extremeña tiene 65 años o más, un dato cercano al que registra la media nacional (20,72 %). En la provincia de Cáceres, el porcentaje sube al 25,36 %, es decir que una de cada cuatro personas que residen en esta provincia tiene más de 65 años.

Destaca el 59 % que registra Carrascalejo (Cáceres). Además, de sus 222 habitantes, 64 de ellos tienen más de 80 años.

Tras esta localidad se sitúan Campillo de Deleitosa (57,14 %), Casares de la Hurdes (56,8 %), Salvatierra de Santiago (52,4 %), La Garganta (50,42 %), Pescueza (50,3 %), Mesas de Ibor (49,3 %).

Por lo que respecta a la provincia de Badajoz, el porcentaje medio es inferior, un 19,32 %. Muy poco municipios pacenses sobrepasan el 40 %, como Garlitos (40,78 %), Peñalsordo (44,61 %) y Sancti-Spíritus (48,94 %).

De menos de 16 años

Al otro lado de la balanza, la población extremeña con 16 años o menos es del 13,29 %, solo siete décimas porcentuales menos que la media del país. Por ejemplo, en Gargüera o Cabezabellosa, la población por debajo de esa edad no alcanza ni el 2 %.

Edad media

Las edad media de la ciudadanía extremeña es de 46 años frente a los 44 años y cinco meses de la media nacional, si bien hay localidades que sobrepasan dicha media, como Casares de las Hurdes y Carrascalejo (64 años), Salvatierra de Santiago (63,6), Mesas de Ibor (63,3) y Orellana de la Sierra (57,1 años), entre otras.