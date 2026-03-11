Las 16 películas que se desarrollan en la Residencia de Cine de Extremadura se promocionan en el Festival de Málaga

La Residencia de Cine de Extremadura ha presentado este martes, en el 29 Festival de Málaga las 16 películas procedentes de Extremadura, España e Iberoamérica que se están desarrollando durante su tercera edición, con el objetivo de darse a conocer, conectar con la industria y mantener reuniones con representantes del sector.

Tras iniciar su primera fase en el Real Monasterio de Guadalupe (Cáceres), los proyectos en desarrollo de los residentes están siendo presentados este martes en el Área de Industria MAFIZ ante productores, distribuidores, televisiones e instituciones del sector cinematográfico español e iberoamericano.

De estas 16 películas, cinco proceden de Extremadura, seis de otras comunidades autónomas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid y cinco de países iberoamericanos entre los que se encuentra Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, México, Colombia y Bolivia.

La Residencia es un espacio de creación de proyectos cinematográficos, de ficción, documental y animación, donde directores de cine y productores trabajan durante nueve meses en el desarrollo de sus películas.

Esta edición ha cambiado su formato, pasando a un modelo que combina los laboratorios presenciales, que acogen las localidades de Guadalupe y Talavera la Real, con las asesorías online, donde los residentes aprenden de mentores con reconocido prestigio internacional en guion, producción, audiencia e impacto.

Sus directores, el director, productor y guionista extremeño Juan Antonio Moreno, y la asesora internacional de guion Yolanda Barrasa han asistido a la presentación en Málaga.

El acto ha sido inaugurado por el subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deporte, Camilo Vázquez; la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

También han estado la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el diputado de Cultura, Deporte, Juventud, Políticas Sociales y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; la alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sancho, y el alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín.

La Residencia de Cine de Extremadura, que tiene como madrina de esta tercera edición a la actriz extremeña Carolina Yuste, está organizada por la productora extremeña Making DOC & FILM y la Asociación Residencia de Cine de Extremadura, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, la Fundación Extremeña de la Cultura y los ayuntamientos de Guadalupe y Talavera la Real.