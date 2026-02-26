El 112 de Extremadura celebrará en marzo unas jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas para la ciudadanía

El Centro de Urgencias y de Emergencias 112 de Extremadura 'Cabo 1º Alberto Guisado Majano' de Mérida organizará unas jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas para la ciudadanía todos los sábados del próximo mes de marzo.

Esta iniciativa tiene como objetivo que cualquier ciudadano interesado pueda conocer de primera mano cómo funciona y cuál es el trabajo diario que realizan los profesionales en el centro durante las 24 horas del día.

La primera parte de la visita consistirá en mostrar el funcionamiento de la sala de coordinación del 112, donde se explicará cómo se gestiona la movilización de recursos a partir de los avisos.

Asimismo, los visitantes podrán realizar un taller de primeros auxilios, que será impartido por Cruz Roja Extremadura y visitar el vehículo PMA (Puesto de Mando Avanzado), dirigido a coordinar la gestión de situaciones de emergencia en el lugar de los hechos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las personas interesadas en visitar el Centro de Emergencias 112 de Extremadura deberán inscribirse enviando un correo electrónico a margarita.pulido@juntaex.es o llamando por teléfono al 924332610. Las visitas se iniciarán a las 09,30 y a las 11,30 horas y la duración prevista es de dos horas.