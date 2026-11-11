El norte de Cáceres continúa este miércoles en alerta roja por lluvia, y toda Extremadura en alerta naranja por viento

El norte de la provincia de Cáceres continuará este miércoles, 11 de noviembre, en alerta roja por lluvias intensas, mientras que toda Extremadura estará en alerta naranja por fuertes vientos con rachas de hasta 120 kilómetros por hora.

Así, y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta roja por lluvias se activará a las 8,00 horas de este miércoles en el norte de la provincia de Cáceres, por precipitaciones que podrán acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, y se mantendrá activa hasta la medianoche.

Por su parte, el resto de Extremadura estará este miércoles en alerta naranja por fuertes vientos de 15,00 a 23,59 horas, que en el caso de las zonas del Tajo y Alagón, Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez se esperan vientos del sur y del suroeste con rachas máximas de 120 kilómetros por hora.

Así, en el norte de Cáceres, sur de Badajoz, La Siberia Extremeña, Barros y Serena los vientos pueden alcanzar velocidades de 100 kilómetros por hora.

En cuanto a las lluvias, toda la región excepto el norte de Cáceres estará en alerta amarilla por lluvias, que podrán dejar entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en doce horas, según las zonas.

PLANES INUNCAEX Y PLATERCAEX ACTIVADOS

Debido a estas alertas, el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) reunido en la tarde de este pasado martes, acordó mantener la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil ante inundaciones (Inuncaex) como como consecuencia del aviso rojo por lluvias en la zona meteorológica Norte de Cáceres, que incluye a 79 municipios que suman 69.407 habitantes.

El aviso rojo permanece activo desde las 8,00 y hasta las 23,59 horas de este miércoles, por lo que sigue vigente la situación operativa 1 del Inuncaex.

Igualmente, se mantiene este miércoles la activación prevista del Plan Territorial de Protección Civil en Extremadura (Platercaex) en situación operativa 1 (posible afección a personas, bienes o medio ambiente) a partir de las 8,00 horas, debido a la alerta naranja por vientos que afectará a toda la comunidad autónoma de 15,00 a 23,59 horas.

RECOMENDACIONES DEL 112 ANTE LA LLUVIA Y VIENTO

Ante esta previsión meteorológica, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus municipios, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento para que revisen las bajadas de agua de los tejados.

Se aconseja además que revisen también la acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de sus localidades y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le aconseja evitar desplazamientos innecesarios y en caso de tener que desplazarse, hacerlo con la máxima precaución posible prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de las ríos, y en las casas mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En cuanto a los fuertes vientos, el 112 recomienda a los ayuntamientos que revisen y presten especial atención a andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A los ciudadanos se aconseja que guarden objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos, etc, y evitar protegerse en muros, tapias o árboles, mientras que en caso de tener que circular por carretera, hacer prestando atención en el momento de hacer adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.