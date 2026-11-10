El 112 Extremadura activa este miércoles la alerta roja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres y la naranja por vientos en toda la región

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este miércoles la alerta roja por precipitaciones en el norte de la provincia de Cáceres desde las 8:00 horas hasta la medianoche. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la precipitación acumulada en 12 horas será de 120 litros por metro cuadrado. Asimismo, el Centro 112 activará la alerta naranja por vientos en toda la región desde las 15:00 horas hasta la medianoche de mañana.

Debido a esta alerta naranja por vientos, se activa el Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (PLATERCAEX) en Situación Operativa 0 (alerta y seguimiento) desde las 14:00 horas de este martes y en Situación Operativa 1 (posible afección a personas, bienes o medio ambiente) desde las 8:00 horas de mañana miércoles.

Según las previsiones meteorológicas, en las zonas del Tajo y Alagón, Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez se esperan vientos del sur y del suroeste que pueden alcanzar rachas máximas de 120 kilómetros por hora.

En el norte de Cáceres, sur de Badajoz, La Siberia Extremeña, Barros y Serena los vientos pueden alcanzar velocidades de 100 kilómetros por hora.

RECOMENDACIONES EN CASO DE LLUVIAS

En caso de lluvias, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus municipios, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento para que revisen las bajadas de agua de los tejados.

Que revisen también la acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de sus localidades y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le aconseja evitar desplazamientos innecesarios y en caso de tener que desplazarse, hacerlo con la máxima precaución posible prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de las ríos, y en las casas mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua.

RECOMENDACIONES EN CASO DE VIENTO

El Centro 112 recomienda a los ayuntamientos que revisen y presten especial atención a andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arbolas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo. A los ciudadanos que guarden objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos, etc, y evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

En caso de tener que circular por carretera, hacer prestando atención en el momento de hacer adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos. En caso de emergencia, contactar telefónicamente con el 112 Extremadura.