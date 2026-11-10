ALERTA METEOROLÓGICA

Extremadura suspende mañana las clases en toda la región por el temporal y las fuertes rachas de viento previstas

La Junta de Extremadura ha anunciado la suspensión de toda la actividad docente durante mañana en la comunidad autónoma ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

ondacero.es

Mérida |

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha explicado que se mantiene la alerta roja por lluvias en el norte de Cáceres y que se suma un aviso naranja por fuertes vientos en toda Extremadura, con rachas que podrían alcanzar entre los 100 y los 120 kilómetros por hora.

Ante esta situación, el Ejecutivo regional ha activado el Plan de Protección Civil de Extremadura en situación operativa 1. Aunque las previsiones sitúan el inicio de las fuertes rachas de viento a partir de las tres de la tarde, Bautista ha justificado la suspensión de las clases desde primera hora ante la posibilidad de que el temporal se adelante y no haya margen de reacción.

La medida pretende proteger al alumnado y al profesorado, así como reducir los desplazamientos por las carreteras y los cascos urbanos para evitar posibles daños personales por la caída de árboles, ramas o el colapso de muros.

Seguiremos ampliando información.

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