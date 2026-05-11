Salesianos de Mérida inicia los actos de su mes de María Auxiliadora

Los Salesianos de Mérida iniciaron ayer domingo los actos centrales del mes de María Auxiliadora con el pregón celebrado en la iglesia del Colegio Salesiano. La encargada de anunciar las fiestas fue Pilar Sánchez Gragero, salesiana cooperadora y profesora del centro, en un acto que tuvo lugar tras la Eucaristía de apertura y que contó además con la actuación del Coro María Auxiliadora.

La programación continuará esta semana con el tradicional triduo en honor a María Auxiliadora, que se celebrará del miércoles al viernes en la iglesia del colegio. Cada jornada comenzará con el rezo del Rosario a las siete y media de la tarde y posteriormente tendrá lugar la misa. Entre los actos previstos destacan la presentación de los niños nacidos durante el año, la ofrenda floral solidaria y la imposición de medallas a los nuevos asociados.

Los cultos culminarán el próximo sábado con la celebración de una Eucaristía en la Concatedral de Mérida y la posterior procesión de María Auxiliadora por las calles del centro de la ciudad. El recorrido incluirá la Plaza de España, Félix Valverde Lillo, Puerta de la Villa y Plaza del Rastro, acompañado musicalmente por la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz.