Abierto el plazo de presentación de trabajos para el concurso de elección del cartel de la Feria de Mérida 2026

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Delegación de Festejos, ha aprobado las bases que regirán el concurso para la elección del cartel anunciador de la Feria de Mérida 2026, con el objetivo de seleccionar la imagen que representará oficialmente una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

El certamen está abierto a la participación de artistas, diseñadores, disañadoras y cualquier persona interesada, que podrán presentar obras originales e inéditas, no premiadas en otros concursos. Cada persona que desee participar podrá presentar un máximo de dos trabajos.

El plazo de presentación de las obras estará abierto desde el día siguiente a la publicación de las bases y finalizará el próximo 1 de julio de 2026, no admitiéndose propuestas fuera de dicho periodo, mientras que el fallo se dará a conocer el 8 de julio.

En cuanto a las características técnicas, en el caso de utilización de técnica pictórica, los trabajos deberán presentarse en formato vertical evitando las purpurinas, con unas dimensiones de 70 x 50 centímetros, y en soporte rígido sin enmarcar.

En el caso de Diseño Gráfico informático, se incluirá el soporte informático correspondiente. En ambos casos se proporcionará el archivo digital original editable para cualquier formato. Las obras deberán incluir obligatoriamente la leyenda “Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Feria y Fiestas 2026. Del 1 al 6 de septiembre”, incluyendo el logotipo municipal y una alegoría a los monumentos más característicos de la ciudad.

Las propuestas se presentarán bajo plica, garantizando el anonimato de los autores y autoras. Para ello, junto al cartel se deberá adjuntar un sobre cerrado en el que figuren los datos personales, fotocopia del DNI, teléfono y correo electrónico de contacto, breve memoria del proceso creativo y declaración jurada de que el cartel es original e inédito .

El jurado estará compuesto por profesionales del ámbito artístico y cultural, así como por representantes institucionales, y valorará aspectos como la calidad técnica, la creatividad, la originalidad y la capacidad del cartel para representar la identidad y el ambiente festivo de la ciudad.

Se establece un único premio de 1.000 euros para la obra ganadora, que será la imagen oficial de la Feria de Mérida 2026 y se utilizará en toda la cartelería, programas y soportes promocionales, así mismo se ha establecido un segundo premio de 500 euros.

Desde la Delegación de Festejos se anima a la ciudadanía a participar en este concurso, destacando la importancia de contar con una imagen representativa que conecte tradición y modernidad, y que refleje el espíritu de una feria profundamente arraigada en la vida de Mérida.

Las bases completas pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Con esta convocatoria, Mérida continúa avanzando en la organización de su Feria 2026, apostando por el talento, la creatividad y la participación ciudadana como pilares de su identidad festiva.