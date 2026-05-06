CSIF plantea a la dirección del Museo Romano de Mérida la "imperiosa necesidad" de ampliar la plantilla de trabajadores

El sindicato CSIF de Extremadura ha planteado a la dirección del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida la "imperiosa necesidad" de ampliar la plantilla de trabajadores, sobre todo en referencia al personal que atiende de forma directa al público que visita sus instalaciones.

Así se lo ha traslado el responsable de la Administración General del Estado en Badajoz de CSIF, José Luis Sánchez Durán, que se ha reunido --junto a los delegados de esta organización en este organismo-- con la directora del museo emeritense, Trinidad Nogales, y la administradora del mismo, Nova Barrero.

Dentro de una reunión donde se han tratado diversas necesidades, CSIF ha hecho especial hincapié en la "imperiosa necesidad" de personal, más concretamente, de aquel que mantiene trato directo con el público.

Para comprobar la "sobrecarga" de trabajo que existe en el MNAR, según el sindicato, baste el ejemplo de que el incremento de hasta el 20 por ciento del número de visitantes en la pasada Semana Santa, con un total de 20.425 turistas.

Así las cosas, y con esa proyección de cara al verano, resultará "muy complicada" ofrecer una respuesta laboral a ese periodo, "a no ser que se cierre alguna sala ante la falta de efectivos", lo cual --según indica en nota de prensa CSIF-- sería una "muestra evidente, de nuevo, del fracaso" de la política de personal del Ministerio de Cultura.

El Museo Nacional de Arte Romano cuenta en la actualidad con dos turnos de trabajo, de martes a domingos, formado por un total de 25 vigilantes de sala, 3 de taquilla y una encargada de sala.

Durante la reunión, los responsables de CSIF han trasladado a la dirección del MNAR el "escaso dimensionamiento" de la plantilla de los trabajadores, que "no llegan a cubrir en muchas ocasiones las necesidades del museo". Además, recuerda que estos mismos empleados también tienen que cubrir la asistencia y vigilancia en el Museo Visigodo de la capital extremeña.

Por número de visitas, el MNAR es el más importante de Extremadura y teniendo en cuenta el impacto de que estos visitantes tienen en la ciudad de Mérida, "la falta de trabajadores no puede derivar en una merma en la oferta cultural y turística si finalmente se llega a la decisión por falta de personal de cerrar salas" de dicho museo.

Finalmente, desde los órganos de representación en las diferentes administraciones, CSIF subraya que va a seguir incidiendo y reivindicando el incremento necesario de personal y de los complementos para los trabajadores para que, con estas condiciones, se contribuya a la calidad en la prestación de servicios al ciudadano y en las "mejoras" de las condiciones laborales.