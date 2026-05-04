El Ayuntamiento de Mérida creará 123 empleos con los planes de colaboración económica municipal dotados con 2,7 millones

El Ayuntamiento de Mérida contratará a 123 personas durante un año con el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2026 (PCEM), de las que 115 serán en el turno libre y ocho para personas con discapacidad, con una inversión de 2.730.904 euros.

El delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, ha informado este lunes en rueda de prensa de que el programa está financiado por la Junta en un 76 por ciento, con 2.078.000 euros; mientras que el Ayuntamiento de Mérida aporta el 24 por ciento restante, con una dotación de 652.000 euros.

Así, el edil municipal ha explicado que se ofrecerán jornadas laborales en el Ayuntamiento de Mérida de 20 horas semanales, equivalentes al 66 por ciento, y de 35 horas más dos de formación, alcanzando así el 100 por ciento de la ocupación.

Además, ha señalado que la Junta de Extremadura "sigue manteniendo la misma cuantía, pero el ayuntamiento ha evolucionado en retribución y garantía salarial". Asimismo, ha hecho hincapié en que en el consistorio emeritense un empleado temporal y un funcionario con el mismo perfil profesional reciben la misma remuneración económica.

Fuster ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas y, en concreto, a la Junta de Extremadura para que "valoren el esfuerzo que realizan los ayuntamientos con este tipo de programas laborales", ya que, de limitarse exclusivamente a los fondos de la Junta, "la cifra de contrataciones se reduciría a tan solo 78 puestos de trabajo".

CONTRATACIONES PREVISTAS

De los 115 puestos de trabajo previstos en el turno libre serán 45 de Auxiliares de ayuda a domicilio y un Técnico de cuidados; de los Servicios urbanos y de mantenimiento de Mérida irán destinados 27 a conserjes; 12 a operarios de limpieza y dos a personas sepultureras.

En Turismo, Cultura y Dinamización serán seis informadores turísticos; un técnico de museología; un animador sociocultural y dos monitores de ocio y tiempo libre.

Los servicios administrativos y técnicos del ayuntamiento contarán con cinco administrativos; cuatro auxiliares de biblioteca y cuatro auxiliares de veterinaria para el Centro Zoosanitario de Mérida y en cuanto a Seguridad y Actividades acuáticas tendrán cinco monitores socorristas.

Por su parte, en el turno de personas con discapacidad se ofertan ocho plazas, de las cuales siete se centrarán en servicios urbanos y atención a personas, mientras que la restante reforzará áreas como administración, turismo, cultura y servicios especializados.

MODELO DE ACCESO PCEM

El proceso de selección del Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2026 (PCEM) se rige por lo establecido en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura del 17 de marzo de 2026.

En concreto, los solicitantes deben cumplir los requisitos de estar inscritos como desempleados en el centro del Sexpe de Mérida, contar con un itinerario personalizado de inserción finalizado y no haber sido beneficiario del plan de empleo en la convocatoria 2025-2026.

Así, el edil municipal ha anunciado que las bases ya se encuentran disponibles en el apartado de Empleo Público de la página web municipal. En cuanto al procedimiento, el Sexpe realizará la preselección, mientras que el Ayuntamiento de Mérida llevará a cabo la selección definitiva.

De este modo, el proceso selectivo constará de dos pruebas: una teórica que contará un 30 por ciento y otra práctica del 70 por ciento. A excepción, del técnico de museología, donde la teoría puntuará un 70 por ciento y la práctica un 30 por ciento.

Como novedad, Fuster ha anunciado la creación de una bolsa de empleo por "cada proceso de selección para aquellos puestos en los que el Ayuntamiento de Mérida necesita cubrir mediante el PCEM".

Por otro lado, ha informado de que este miércoles, día 6, se abrirán dos bolsas de empleo en el consistorio para oficiales de albañilería y de jardinería, a las que "podrá acceder cualquier persona, esté o no desempleada, siempre que haya superado una prueba de selección teórica y práctica".