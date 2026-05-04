La Feria del Libro de Mérida 2026 incluirá presentaciones de seis autoras y dos autores locales

La programación oficial de la Feria del Libro de Mérida 2026 incluirá las presentaciones de seis autoras y dos autores emeritenses.

Así, María López López dará a conocer 'La phonétique en jeux'; Irene García Cabello, 'Ángel'; Carmen Gallardo Calatrava (nacida en Mérida pero reside en Madrid desde hace más de 30 años), 'Lo invisible también duele'; Marifé Suárez Fernández, 'Los entresijos de mis entretelas'; Cristina Pérez Rodríguez, 'Un monstruo con piel de papel'; Dolores Olgado Montero, 'Cartas desde París'; Tomás Acosta Belamán, 'La segunda década'; y Manuel Ávila Marín, 'El carromato'.

La XLV Feria del Libro de Mérida se celebrará del 6 al 10 de mayo en el Templo de Diana. La apertura del evento, el próximo miércoles, día 6, estará a cargo de la reconocida escritora y filósofa Elsa Punset, referente en temas de inteligencia emocional y desarrollo personal, mientras que el jueves 7 la feria recibirá al escritor Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta en el año 2019.

La agenda proseguirá el viernes 8 de mayo con la intervención de la periodista y escritora Marta Robles, quien presentará ante el público su novela titulada Amada Carlota.

Para el sábado 9 de mayo se han programado dos encuentros. El primero con Aldo Linares, colaborador habitual del programa Cuarto Milenio, quien hablará sobre su libro 'Yo Medium', y el segundo con el autor local Jesús Sánchez Adalid, quien dará a conocer su última novela.

El ciclo de presentaciones finalizará el domingo 10 de mayo con la participación de Susana Martín Gijón, escritora y guionista especializada en novela negra e histórica, quien presentará 'La capitana', explica en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

El sábado y el domingo, tanto en horario de mediodía como de tarde, la programación infantil tendrá lugar en el Centro Cultural Alcazaba con talleres de cuentacuentos enfocados en el fomento de la lectura entre los más jóvenes.

Asimismo, en el recinto del Templo de Diana se instalarán cabinas literarias, un atractivo donde los visitantes podrán descolgar un teléfono para escuchar a autores conocidos narrando sus propios textos.

La música complementará el evento literario con actuaciones diarias que comenzarán a las 22,00 horas, justo después de las presentaciones de los autores principales.