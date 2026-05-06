La XLV Feria del Libro de Mérida arranca este miércoles con 15 expositores, 36 presentaciones y diversos conciertos

La XLV Feria del Libro de Mérida inaugura este miércoles, 6 de mayo, una nueva edición de un encuentro cultural que contará con 15 expositores, 36 presentaciones de autores y diversos conciertos en el Templo de Diana.

Se trata de un evento que pretende difundir la cultura y apoyar al sector local de librerías, papelerías y editoriales, en un escenario que actúa como "imán para el turismo y para las ventas", según ha subrayado el delegado de Cultura, Antonio Vélez, durante su visita a los expositores.

Así, el programa comenzará a las 21,00 horas con la escritora y divulgadora Elsa Punset, referente en inteligencia emocional y desarrollo personal, con su libro 'Alas para volar' y, posteriormente, a las 22,00 horas, actuará en concierto la banda Nueva Orleans Street.

En cuanto a los conciertos en el marco de la Feria del Libro, el jueves habrá poesía y jazz con Daniel Casado, Diego Hilario, Javier Baigorri y Luis Jiménez; el viernes será el turno de Jerry Bergonzi y Arturo Serra Group and String Orchestra; el sábado actuará Manolo Burro&Cía y el domingo cerrará la feria la Banda Municipal de Música de Mérida.

"Ofrecer conciertos nocturnos permite que las personas que no puedan acudir durante el día se acerquen al Templo de Diana y descubran libros de su interés", ha señalado el delegado de Cultura.

En esta línea, ha recordado que la programación se completará el jueves 7 con la presencia de Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta en 2019, que presentará 'Islandia', mientras que el viernes 8, será el turno de la periodista y escritora Marta Robles con su novela 'Amada Carlota'.

El sábado 9 arrancará con Aldo Linares, colaborador habitual del programa 'Cuarto Milenio', que presentará 'Yo, médium. La sensibilidad como puente'; seguidamente Jesús Sánchez Adalid presentará 'Tres halcones para Tamerlán' y la feria concluirá el domingo, día 10, con la autora especializada en novela negra Susana Martín Gijón, que dará a conocer 'La capitana'.

Por su parte, Vélez ha asegurado que "están muy satisfechos con los autores principales y con las presentaciones", de las que ocho de las 36 corresponden a autores de Mérida. "El público podrá conocer las últimas novedades de editoriales como 'La Luna Libros' o 'Cuatro Hojas', que expondrán sus obras en la calle", ha añadido.

Además, ha subrayado que los clubes de lectura de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner ofrecerán actividades infantiles y familiares este jueves y viernes en el Templo de Diana, con los talleres Cuentos de Oro, a cargo de Yörik Artes Escénicas, ambos días a las 10,00 y 11,00 horas.

A su vez, durante el fin de semana el público juvenil podrá disfrutar de cuentacuentos, talleres y diversas propuestas, en horario de 17,00 a 20,00 el sábado 9 de mayo, y al día siguiente de 18,30 a 19,30.

Como novedad, la Plaza de España tendrá instalado el sábado 9 de mayo unas cabinas literarias, de 19,00 a 22,00 horas, donde los visitantes podrán descolgar un teléfono para escuchar los textos narrados por sus propios autores.

Según ha expresado Vélez, se trata de un "efecto llamada al ciudadano que se encuentre en Mérida para que se acerque después al Templo de Diana y visite la feria".

Toda la programación de la XLV Feria del Libro de Mérida se puede consultar en la página web del ayuntamiento y en los medios de comunicación de la ciudad.