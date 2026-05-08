La Ciudad de la Infancia refuerza su uso educativo con la apertura matinal los jueves y viernes para centros escolares

La delegada de Educación, Susana Fajardo, junto con el delegado de Parques y Jardines, Marco A. Guijarro, ha visitado este viernes la Ciudad de la Infancia de Mérida, donde ha dado a conocer el nuevo horario matinal de este espacio público de ocio y multijuegos destinado a los centros educativos. Una iniciativa que se desarrolla todos los jueves y viernes, en horario de 10:00 horas a 14:00 horas, bajo inscripción previa hasta el final del curso educativo 2025/2026.

Así, Fajardo ha destacado que esta nueva apertura matinal “convierte la Ciudad de la Infancia en un espacio educativo más de la ciudad”, al tiempo que ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento de Mérida por ofrecer a los centros escolares nuevos entornos para el desarrollo de sus actividades formativas.

En este sentido, ha señalado que el objetivo del equipo de gobierno es “aportar espacios y lugares donde el alumnado pueda trasladarse del aula a la calle, fomentando la convivencia y el aprendizaje significativo”.

La delegada también ha explicado que este recurso permite “trabajar distintas materias como física, matemáticas o lengua en un entorno distinto al habitual, combinando el

aprendizaje con el juego como herramienta pedagógica” porque “jugando, el aprendizaje significativo es mucho mejor”, ha indicado.

Además, ha puntualizado que este nuevo horario destinado a los centros escolares “permanecerá activo hasta final de curso y ya se está trabajando en la planificación del próximo año académico”, en el que se elaborará “un calendario completo” que incluirá los días de apertura y las principales celebraciones pedagógicas.

Entre ellas, ha avanzado que se prevé la apertura de la Ciudad de la Infancia durante eventos significativos como Emerita Lvdica, para que “los centros puedan complementar su participación en las actividades programadas”.

La apertura, ha precisado, se realizará “bajo demanda de los centros educativos”, con el fin de “ajustar el uso de las instalaciones a las necesidades reales de los colegios y optimizar los recursos disponibles”.

“Se trata de un modelo flexible que nos permite adaptar los días y horarios en función de la demanda”, ha explicado Fajardo.

Además, Fajardo ha resaltado “la buena acogida” de esta iniciativa por parte de los centros educativos, “no solo de la ciudad, sino también de distintos puntos de Extremadura”, que visitan habitualmente estas instalaciones.

APERTURA DE LA ZONA DE AGUA

Por otro lado, la delegada de Educación ha anunciado que el próximo 14 de mayo se abrirá la zona de agua de la Ciudad de la Infancia, coincidiendo con “la llegada de las altas temperaturas”, para que los niños y niñas puedan disfrutar de este espacio de ocio y diversión.

Finalmente, la delegada de Educación ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Mérida con la mejora y ampliación de este recurso educativo, que “se irá adaptando a la demanda y a la programación pedagógica del próximo curso”.