Ingresa en prisión un hombre acusado de modificar armas y almacenar productos para fabricar explosivos en Mérida

La Policía Nacional ha detenido en Mérida a un hombre de 51 años como presunto responsable de delitos relacionados con la tenencia y modificación de armas de fuego y armas prohibidas, así como con la tenencia y fabricación ilícita de sustancias explosivas o de sus componentes.

La investigación comenzó el 23 de septiembre, cuando los padres del investigado acudieron a las dependencias policiales y entregaron voluntariamente diversas armas modificadas y productos químicos acumulados por su hijo, donde manifestaron sentir miedo de él. Tras esta primera entrega, se autorizó una entrada y registro en el domicilio familiar, practicada el 24 de septiembre y en la que participaron agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y la Brigada Local de Policía Judicial de Mérida.

Entre los efectos intervenidos figuraban dieciséis armas y réplicas, correspondientes a pistolas, revólveres y escopetas en distintos estados de montaje o modificación. El inventario incluía piezas de un revólver incompleto y una pistola artesanal disimulada con forma de teléfono móvil, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa. Los agentes hallaron también dos silenciadores, miras telescópicas, tambores de revólver, cañones, cargadores y otras piezas, además de aproximadamente veinte cajas o envases con munición, proyectiles y vainas. En la vivienda se localizaron maquinaria y herramientas destinadas a la transformación de armas, entre ellas un taladro de columna y una mesa fresadora. Asimismo, se intervinieron productos químicos precursores de explosivos, pólvora, componente electrónico y abundante cableado. Según la investigación, el detenido adquiría réplicas de armas para alterar sus mecanismos y permitir el disparo de munición real.

Durante el registro manifestó haber probado personalmente dos pistolas y un revólver con este tipo de munición y, según la Policía Nacional, la acumulación de armas y materiales potencialmente peligrosos en la vivienda familiar suponía un riesgo para sus ocupantes y para los vecinos del inmueble.

El detenido, al que le constan detenciones anteriores, fue puesto a disposición judicial y la autoridad judicial acordó su ingreso en prisión.