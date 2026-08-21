Estos son los cortes de tráfico que habrá este fin de semana por la celebración del Campeonato de España de Triatlón

El Ayuntamiento de Mérida informa de las restricciones de tráfico que se establecerán los próximos sábado 22 y domingo 23 de agosto con motivo de la celebración en la ciudad del Campeonato de España de Triatlón, que recorrerá diferentes puntos del casco urbano. Las medidas afectarán a la circulación, el estacionamiento y, de manera temporal, al acceso de entrada y salida de determinados vados, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de las diferentes pruebas.

Durante la jornada del sábado 22 de agosto, las restricciones de tráfico vinculadas a la competición se producirán entre las 8:30 y las 13:30 horas aproximadamente y volverán a establecerse por la tarde, entre las 18:00 y las 21:15 horas aproximadamente.

El domingo 23 de agosto, las pruebas se desarrollarán entre las 9:00 y las 13:30 horas aproximadamente.

Recorridos durante las mañanas del sábado y el domingo

En ambas jornadas, la prueba de natación se desarrollará en el Guadianilla, entre el Paseo de Roma y la Alcazaba.

El segmento ciclista tendrá salida en la glorieta de Prima Porta y discurrirá por Puente Lusitania, glorieta de la Capitalidad y avenida del Río, continuando por diferentes puntos de Félix Valverde Grimaldi y Juan Carlos Rodríguez Ibarra antes de regresar por la avenida del Río, glorieta de la Capitalidad y Puente Lusitania.

Por su parte, la carrera a pie transcurrirá por Paseo de Roma, Almendralejo, Morería, calle Puente, Plaza de España, Plaza del Rastro y calle Cava, para continuar hacia la glorieta de La Loba y el Puente Romano. Los deportistas accederán también a la isla antes de regresar nuevamente por el Puente Romano, glorieta de La Loba y Paseo de Roma.

Recorrido del sábado por la tarde

Durante la sesión vespertina del sábado, el circuito ciclista partirá del Paseo de Roma y continuará por la glorieta de Prima Porta, Puente Lusitania, glorieta de la Capitalidad y avenida del Río, llegando hasta las inmediaciones de la glorieta con la avenida del Prado.

Posteriormente, el recorrido continuará por avenida de la Libertad, glorieta de la Función Pública, Paseo de los Rosales y avenida de Alange, para dirigirse hacia el Puente Romano, glorieta de La Loba y Paseo de Roma.

La carrera a pie de la tarde discurrirá por Paseo de Roma, Almendralejo, Morería, calle Puente, Plaza de España, Plaza del Rastro, Romero Leal, Los Maestros, Gavilanes, Piedad, John Lennon y Cava, finalizando nuevamente en la zona del Paseo de Roma.

Restricciones de estacionamiento

Con motivo del montaje y desarrollo de la competición se establecerán también prohibiciones temporales de estacionamiento en diferentes puntos de la ciudad.

En Paseo de Roma estará prohibido estacionar desde las 18:00 horas del jueves 20 hasta las 23:00 horas del domingo 23 de agosto.

En las calles Morería y Puente, la restricción comenzará a las 20:00 horas del viernes 21 y permanecerá vigente hasta las 17:00 horas del domingo 23.

En la avenida de la Libertad, en la zona del parque de las Siete Sillas, estará prohibido estacionar desde las 15:00 horas del viernes 21 hasta las 23:00 horas del sábado 22.

Las restricciones en avenida del Río, avenida Félix Valverde Grimaldi y avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra estarán vigentes desde las 22:00 horas del viernes 21 hasta las 15:00 horas del domingo 23.

Por último, en la calle Piedad no se podrá estacionar desde las 12:00 hasta las 23:00 horas del sábado 22.

Limitaciones de acceso a vados

El desarrollo de las pruebas obligará igualmente a limitar temporalmente la entrada y salida de vehículos de los vados afectados por los recorridos.

Esta circunstancia afectará durante las jornadas de competición a los vados situados en Morería, calle Puente y avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Además, durante la tarde del sábado 22 se verán afectados los existentes en Romero Leal, Los Maestros, Gavilanes, Piedad y John Lennon.

El Ayuntamiento solicita a los conductores y residentes de las zonas afectadas que planifiquen con antelación sus desplazamientos, atiendan a la señalización provisional y sigan en todo momento las indicaciones de Policía Local y del personal encargado del dispositivo, al tiempo que agradece la colaboración y comprensión ciudadana ante unas restricciones necesarias para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del Campeonato de España de Triatlón.