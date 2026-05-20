Mérida refuerza los servicios especiales de limpieza y recogida de residuos durante Emerita Lvdica

El Ayuntamiento de Mérida pondrá en marcha un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de la celebración de la XVI edición de Emerita Lvdica, con el objetivo de mantener en las mejores condiciones las zonas de mayor afluencia de público durante los próximo días.

El operativo contempla la limpieza diaria de la zona centro de la ciudad, reforzando "especialmente" el vaciado de papeleras. Además, se instalarán otras de cartón en distintos puntos del centro para facilitar el depósito de residuos por parte de emeritenses y visitantes.

Asimismo, los contenedores de instalación y retirada diaria ubicados en el centro permanecerán fijos desde este martes hasta el próximo lunes, día 25, para favorecer el correcto depósito de basuras durante toda la celebración. Estos contenedores serán objeto también de limpieza y lavado diario.

El dispositivo especial incluye igualmente el barrido mecánico diario en las zonas donde se desarrollen actividades y eventos, así como el fregado mecánico diario de las calles del centro para eliminar manchas y malos olores.

A partir del miércoles se incrementará además el servicio de limpieza con la incorporación de tres operarios más en turno de tarde para reforzar la atención en la zona centro. Del mismo modo, se aumentará el servicio de baldeo mediante dos camiones cisterna que actuarán con productos desinfectantes y odorizantes en distintos puntos de la ciudad.

Por otro lado, se instalarán aseos portátiles en las zonas de mayor concentración de personas, concretamente en Paseo de Roma, Plaza de Santa María y calle Juan Dávalos Altamirano.

El ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener limpia la ciudad y disfrutar de Emerita Lvdica "desde el respeto al patrimonio y al entorno urbano".