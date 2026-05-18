El festival Pint of Science lleva la divulgación científica al Jazz Bar

Mérida se suma a la celebración del festival internacional de divulgación científica “Pint of Science”, que se desarrollará los días 18, 19 y 20 de mayo en el Jazz Bar, ubicado junto al Arco de Trajano, en horario de tarde a las 18 horas.

“Esta iniciativa busca sacar la ciencia de los laboratorios y centros de investigación para acercarla a la ciudadanía en un formato distendido y coloquial” en palabras del delegado de cultura, Antonio Vélez. La ciencia “sale de los laboratorios para ir al sitio más popular de nuestra sociedad, que es un bar” y “acercamos la ciencia a los foros donde está la gente” subraya.

El festival se celebra de forma simultánea en más de 650 ciudades de 27 países. En España, esta undécima edición bate récords con presencia en 115 localidades, incluyendo por primera vez zonas rurales. El evento está coordinado en la región por voluntarios de la Sociedad Científica de Mérida y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

Las charlas comenzarán a partir de las 18 horas y cubren áreas que van desde la neurociencia y la física hasta las artes y la historia.

Publio Galán, organizador del evento, señala que el mismo “destaca por su concepto de ciencia de kilómetro cero, contando con investigadores que desarrollan sus proyectos en Extremadura”.

El evento se presenta como “una oportunidad única para conocer a las personas que fabrican la ciencia en la región, en un ambiente que combina el rigor académico con el ocio ciudadano” señala.

Participarán ponentes de la Universidad de Extremadura y del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM) y una de las ponencias, a cargo de Javier Catalán, del IAM, se centrará en la arqueología no invasiva “y se mostrarán tecnologías que permiten localizar yacimientos mediante pulsos láser sin necesidad de excavar el terreno”.