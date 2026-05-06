Eulalia: EL nuevo asistente virtual para conseguir las entradas de los eventos de Emerita Lvdica en Mérida

El Ayuntamiento de Mérida da un paso más en la mejora de atención a la ciudadanía con el lanzamiento de su nuevo asistente virtual. Una herramienta diseñada para facilitar el acceso a la información y a los servicios municipales de forma ágil, intuitiva y disponible en cualquier momento. Con motivo de emérita lúdica, este asistente, llamado Eulalia, permitirá a ciudadanos, ciudadanas y visitantes consultar la programación y reservar entradas para los distintos eventos de manera sencilla y gratuita.

El proceso es rápido y guiado. Primero habla por whatsapp al número 699 391 726, luego selecciona el evento y a continuación, el sistema te solicitará los datos necesarios para completar la reserva, como nombre, apellidos y DNI, así como si dispones de algún tipo de discapacidad. Se podrán gestionar hasta un máximo de dos entradas por solicitud.