El Ayuntamiento de Mérida logra un superávit de 36,5 millones en 2025 y compromete ya 7,5 millones en obras de mejora

El Ayuntamiento de Mérida obtuvo un remanente de tesorería positivo, o superávit, de 36,49 millones de euros en 2025, una cantidad de la que ya 7,5 millones de euros se han comprometido, ejecutado o gastado para realizar diversas obras de mejora de la ciudad.

En rueda de prensa, el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha especificado que, de esa cifra comprometida, 3,5 millones de euros se han destinado ya a proseguir obras en ejecución, como las del Museo de la Historia de la Ciudad de Mérida, la finalización de la primera fase de abastecimiento de agua en la barriada de San Juan --que ya se ha finalizado--, las obras del Convento de las Concepcionistas, o la reforma de las instalaciones deportivas; en este último caso, el consistorio prevé que los trabajos finalicen en junio.

Además, Rodríguez Osuna ha explicado que se van a utilizar otros cuatro millones en proyectos ya diseñados, pero que están pendientes de firmarse o adjudicar el crédito, como es la segunda fase de abastecimiento en San Juan --con un millón de euros-- y con la que se daría por terminada las obras de abastecimiento. Además va a incluir una nueva capa de rodadura una vez se finalicen el resto de los trabajos.

Unos 700.000 euros --de esos cuatro millones-- se van a destinar para la mejora de la red de abastecimiento de Plantonal de Vera y otros 750.000 euros para la mejora e instalación de la estación de tratamiento de agua potable, que va a incluir una ozonadora con el objetivo de mejorar la calidad del agua en la ciudad. El ayuntamiento va a destinar también otros 240.000 euros para realizar la glorieta entre las calles Arenal de Pan Caliente, Florencia Gil y Setúbal, un trabajo que ya se está planificando con Adif, según ha remarcado Rodríguez Osuna.

Además, el alcalde también ha señalado que se van a destinar 1,7 millones de euros a la renovación del parque de vehículos y de maquinaria industrial del ayuntamiento.

El resto, unos 28,5 millones de euros, se utilizarán en proyectos que el consistorio emeritense ya está diseñando. La idea del equipo municipal es presentar planes en el pleno de junio y también hablar con los grupos políticos sobre posibles usos de este superávit.

Sin embargo, Rodríguez Osuna ya ha adelantado algunos de los planes que maneja el consistorio: por ejemplo, la posibilidad de ampliar la red de líneas de autobuses urbanos, con una nueva ruta, o un nuevo plan especial de empleo. En este sentido, el alcalde ha confirmado su compromiso de mejorar las condiciones de los empleados públicos.

UN PRESUPUESTO DE 83 MILLONES DE EUROS

Rodríguez Osuna ha destacado que este remanente positivo de tesorería obtenido en 2025 se debe a la "magnífica gestión económica" que está realizando el consistorio, que se une a la contención del gasto y la estabilidad presupuestaria.

Además, ha resaltado que el consistorio emeritense "tiene ya la capacidad de endeudarse", de solicitar préstamos bancarios, y que el presupuesto actual, de 83 millones, es "el mayor" de la historia del ayuntamiento. A estas cuentas se unen, ha resaltado, fondos tanto europeos como del Gobierno, así como otros extraordinarios por la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas, construcciones, etc.