SALUD PÚBLICA

El Ayuntamiento de Mérida pone en marcha una nueva campaña de desratización en toda la ciudad

Esta actuación, que se desarrolla de manera planificada y periódica, responde a un modelo de gestión responsable que prioriza la prevención, reforzando el compromiso con una Mérida más limpia, más segura y más cuidada

ondacero.es

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El Ayuntamiento de Mérida pone en marcha una nueva campaña de desratización en toda la ciudad
El Ayuntamiento de Mérida pone en marcha una nueva campaña de desratización en toda la ciudad | Ayuntamiento de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado, una vez más, la campaña intensiva de desratización en los distintos barrios de la ciudad, dentro de su estrategia permanente de mantenimiento urbano, salubridad pública y mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Esta actuación, que se desarrolla de manera planificada y periódica, responde a un modelo de gestión responsable que prioriza la prevención, reforzando el compromiso con una Mérida más limpia, más segura y más cuidada.

La campaña se llevará a cabo de forma escalonada por zonas, atendiendo tanto a criterios técnicos como a la experiencia acumulada en años anteriores, reforzando especialmente aquellos puntos donde se ha detectado mayor incidencia. Esta planificación permite una intervención más eficaz, garantizando resultados y optimizando los recursos públicos.

Calendarización de la campaña

12 al 15 de mayo Zona Norte, Montealto, La Calzada, Oramba-Monteadirem y Urbanización La Heredad.

18 al 20 de mayo Zona Sur y Bodegones, Plantonal de Vera, San Andrés y Salesianos.

25 al 29 de mayo María Auxiliadora, San Juan, Santa Isabel, La Antigua y La Argentina.

1 al 5 de junio San Luis, San Lázaro, Santa Catalina, La Corchera, San Agustín y Juan Canet.

8 al 12 de junio Polígono Nueva Ciudad, San Antonio, Urbanización Cruzcampo y Urbanización El Prado.

15 al 19 de junio Las Abadías, San Bartolomé, Los Milagros, zona Bulevar Pasarón de la Vera (viviendas zona Mercadona) y Santa Eulalia.

22 al 26 de junio Las Chimeneas, El Barrio y Zona Centro.

Asimismo, se prestará especial atención a aquellas zonas con mayor incidencia detectada en campañas anteriores, como Polígono Carrión, Paseo Los Rosales, La Calzada, San Antonio, Maximiliano Macías, La Heredad, Urbanización El Prado y San Juan, donde se realizarán tratamientos de refuerzo y seguimiento si fuese necesario.

Desde el consistorio se insiste en que este tipo de actuaciones no son puntuales ni responden a improvisaciones, sino que forman parte de una política sostenida en el tiempo que pone en el centro la salud de la ciudadanía.

Asimismo, se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando la importancia de mantener en condiciones adecuadas los espacios privados y públicos, evitando la acumulación de residuos y contribuyendo así al éxito de la campaña.

El Ayuntamiento de Mérida continúa trabajando, con responsabilidad y constancia, para que la ciudad siga avanzando en bienestar, servicios públicos de calidad y orgullo de pertenencia.

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