El Gobierno inicia el procedimiento para anular la concesión de la línea de autobús Mérida-Sevilla

El Gobierno de España ha iniciado el procedimiento para anular la concesión administrativa de la línea de autobús Mérida-Sevilla, hasta ahora en manos LEDA, después de que la empresa haya dejado de prestar el servicio.

Así lo ha explicado este lunes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha señalado sobre LEDA y la suspensión del tramo del transporte regular de viajeros por carretera entre Mérida y Sevilla que dicha empresa contaba con una concesión en Extremadura de dicha línea y también la de la estación de autobuses de Almendralejo, esta última por parte de la Junta.

Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que ha presentado un concurso de acreedores, tiene deudas con la Seguridad Social y con los trabajadores "y alguna más" y está en periodo de liquidación.

Al estar en periodo de liquidación y al haber dejado de prestar el servicio, "el ministerio lo que hace es iniciar el proceso para anular esa concesión administrativa, una vez que se ha interrumpido" y en aras de tratar de volver a sacar la concesión de esa línea, ante lo que ha reconocido que "no" están teniendo "facilidades por parte de la empresa".

En este sentido y en relación a los plazos que se manejan, ha incidido en que "esto es complicado" y es "una situación compleja de negociación". "Por ejemplo lo que dicen, en la fase de liquidación quieren ceder esa línea y la estación de Almendralejo, pero piden 150.000 euros, las empresas en eso no entran", ha apuntado.

En el caso del Gobierno, ha hecho hincapié Quintana, lo que ha hecho en primer lugar es iniciar los trámites para anular esa concesión y podérsela dar a otro, "pero, evidentemente, eso tiene unos plazos" que desconoce, aunque quieren que sea "lo antes posible". "Lo hemos iniciado en el momento en el que sabemos que se ha interrumpido el servicio, pero es un problema", reconoce, dado que vivimos en un Estado de Derecho y se tienen que cumplir todas las condiciones, y, como ha reiterado, "la empresa no está poniendo ninguna facilidad".

En el caso del Ejecutivo Central, lleva la concesión de la línea Mérida-Sevilla, al afectar a varias comunidades, y en el de la Junta de la estación de autobuses de Almendralejo, ha concluido, "pero la empresa tiene la misma dificultad en todo".

El delegado del Gobierno en Extremadura ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar en una reunión con entidades que están colaborando en el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en España.