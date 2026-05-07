Más de 1.000 alumnos extremeños pasarán por el Festival de Teatro 'Con Letras de Oro' del IES Emérita Augusta de Mérida

Más de 1.000 alumnos extremeños pasarán por el XIII Festival Escolar de Teatro Clásico 'Con Letras de Oro' del IES Emérita Augusta de Mérida, que se inaugura el próximo 11 de mayo.

A la inauguración del evento, que tendrá lugar a las 10,30 horas en la Sala Trajano de Mérida, acudirá la directora del Cemart, Nuria Franco, y la directora del IES Emérita Augusta, Gloria Morant.

Durante tres días, 11, 12 y 13 de mayo, se reunirán entre público y grupos de teatro más de 1.000 alumnos, una docena de centros de la comunidad extremeña para compartir propuestas teatrales que "son la pura demostración de que lo clásico no está reñido con lo actual", según ha informado el IES Emérita Augusta en nota de prensa.

Este año, como novedad, la muestra contará con la participación de un grupo de teatro de la Universidad de Salamanca.

PROGRAMA DEL FESTIVAL

'La canción de Lucrecia', un drama sobre el abuso; el musical '¡Mamma mía!'; 'La gran felicidad', del extremeño Antonio Orihuela y 'Distinto', son los títulos que se pondrán sobre las tablas.

Este año, además, con motivo de los 90 años del fallecimiento de Lorca, el festival dedicará el martes 12 al poeta y ofrecerá 'La casa de Bernarda Alba' y 'Federico y Rafael', una obra de una joven dramaturga extremeña, Lucía Gómez, que pone sobre las tablas la última relación del poeta.

La muestra escénica está dirigida por Jesús Manchón, actor y director teatral con una amplia trayectoria en festivales internacionales, y Olga Rodríguez Martín, coordinadora del grupo de teatro del IES Emérita Augusta.