ALREX imparte un taller de gestión emocional dirigido a prevenir las recaídas en el caso de adicción al alcohol

La delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, ha presentado esta mañana el nuevo taller de gestión emocional para evitar la recaída en el consumo de alcohol, una iniciativa organizada por la asociación ALREX y que se celebrará el sábado, de 10 a 13 horas en la sede de la Asociación, en la calle Legión V.

El taller tiene como objetivo dotar a las personas en proceso de recuperación de herramientas prácticas para identificar, comprender y gestionar sus emociones, uno de los factores clave en la prevención de recaídas. La formación abordará aspectos como el control de la ansiedad, la gestión del estrés, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de habilidades sociales.

Durante su intervención, Fajardo ha señalado que “este taller es una herramienta fundamental para acompañar a las personas en su proceso de recuperación, porque no solo se trata de dejar el consumo, sino de aprender a vivir de otra manera, con recursos emocionales sólidos”. Además, ha añadido que “desde el Ayuntamiento apoyamos a las distintas entidades en su labor, reforzando el tejido asociativo y ofreciendo espacios de visibilidad y respaldo institucional, dando a conocer a la ciudadanía la labor que realizan y que existen espacios seguros, en el caso de necesitarlos”.

Fajardo también ha querido poner en valor el trabajo de las entidades sociales, destacando que “ALREX es un referente en la atención a personas con adicciones, y su labor diaria demuestra que la recuperación es posible cuando hay compromiso, acompañamiento y herramientas adecuadas”.

Por su parte, el presidente de la entidad, Luis Gallego ha explicado que “la gestión emocional es uno de los pilares básicos para evitar recaídas, porque muchas veces el consumo está vinculado a emociones no resueltas o mal gestionadas”. En este sentido, ha indicado que “con este taller buscamos que las personas identifiquen qué sienten, por qué lo sienten y cómo pueden actuar de forma saludable ante esas emociones”.

El presidente de ALREX ha subrayado además que “la recaída no es un fracaso, sino una parte del proceso que debemos trabajar con naturalidad, aprendizaje y apoyo”, y ha insistido en que “cuantas más herramientas tengan las personas en recuperación, más posibilidades tendrán de mantener la abstinencia a largo plazo”.

Con esta iniciativa, ALREX y el Ayuntamiento de Mérida continúan aunando esfuerzos para ofrecer recursos eficaces que contribuyan a la prevención de recaídas y a la plena integración social de las personas afectadas por el consumo de alcohol.