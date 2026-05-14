La Romería de San Isidro regresa a Mérida el próximo 17 de mayo con un amplio programa destinado al ocio familiar

La Romería de San Isidro, organizada por la Asociación Vecinal de Proserpina, regresa a Mérida el próximo 17 de mayo con un amplio programa de actividades destinado a que las familias vuelvan a disfrutar de esta jornada en el entorno de Proserpina.

La programación ha sido presentada este jueves por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, y la presidenta de la Asociación Vecinal de Proserpina, Cati Segura, quienes han mostrado su satisfacción por volver a celebrar esta fiesta tradicional.

Así, Fajardo ha señalado que se trata de "una romería con mucha tradición que, pese a haberse perdido durante algunos años, ha dejado numerosos recuerdos en la historia de la ciudad".

Además, ha indicado que el Ayuntamiento de Mérida pone a disposición de la asociación vecinal todos los recursos municipales para que "todo sea un éxito".

La presidenta de la Asociación Vecinal de Proserpina, Cati Segura, ha agradecido a todas las entidades colaboradoras, empresas y al ayuntamiento su implicación para "decorar la ermita de San Isidro y acondicionar el entorno con el fin de que las personas disfruten de una bonita jornada de campo y convivencia".

Asimismo, ha mostrado su gratitud al Centro de Estudios Agrarios (CEA), perteneciente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura, por ceder la imagen de San Isidro, que estará expuesta en la ermita durante el evento.

Del mismo modo, Segura ha explicado que los pañuelos de la romería, que incluye "la imagen real del santo cuando procesionaba en el tractor, junto a la ermita, un edificio emblemático y patrimonio de Mérida", se podrán comprar en la caseta de la Asociación de Vecinos.

"Se trata de una ilustración recuperada de los archivos y que hemos querido convertir en la insignia y el símbolo de la romería", ha añadido.

Además, Segura ha animado a acudir a la romería con el traje típico de Extremadura, con el que se entregará un detalle por parte de la organización, con el objetivo de "continuar potenciando esta tradición".

PROGRAMA DE SAN ISIDRO

El programa de actividades de la romería San Isidro comenzará el domingo 17 de mayo a las 10,00 horas con la Misa Extremeña, que será cantada y bailada a cargo de Coros y Danzas de Nuestra Señora de la Antigua.

A las 11,45 horas será el turno de la presentación de la romería y, a continuación, actuará la academia de baile Laura Serrano y la jornada de la mañana finalizará a las 13,00 horas con la actuación del Coro de Mayores Club Trajano.

Ya por la tarde, a las 16,00 horas, habrá concursos tradicionales para niños y adultos, como carreras de sacos, carreras de huevos con cuchara, piñata de pucheros, tiro de soga y carrera de bicis al más lento. Posteriormente, a las 16,45 horas, se entregarán los trofeos y se celebrará una rifa de productos cedidos por particulares y empresas.

A las 17,00 horas será el turno de la Academia de Baile de Julia Báez y, a las 18,00 horas, comenzará la verbena a cargo de Dj Toño, que se prolongará hasta las 21,00 horas, momento en el que se pondrá fin a esta jornada de celebración.

Además, durante la romería habrá un puesto de comida y bebida con especialidades de la Cantina Acedo Caballero, así como atracciones infantiles con castillos hinchables y algodón de azúcar de la misma empresa, y el tradicional carrito de helados artesanos Lolino.

Se suman puestos de artesanos que ofrecerán sus productos para la venta y degustación, así como la presentación de una nueva empresa de aceite de Mérida y un espectáculo de caballistas.

La presidenta de la Asociación Vecinal de Proserpina, Cati Segura, ha asegurado que todavía "se está a tiempo de recuperar los recuerdos y de vivir la romería con la que muchos emeritenses se criaron y vivieron en Proserpina".

Finalmente, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de una jornada festiva, pasear y degustar la gastronomía, con el propósito de "lograr entre todos que la tradición siga viva y vuelva a ser la romería de todo el pueblo de Mérida".