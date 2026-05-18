Mérida se sumerge en su pasado romano por la XVI Emerita Lvdica

Mérida se prepara para comenzar este lunes 18 de mayo la XVI edición de la fiesta de recreación histórica Emerita Lvdica que se extenderá hasta el domingo 24 de mayo y que ofrecerá un programa con más de 175 actividades gratuitas y pensadas para todos los públicos, pero con el rigor histórico como característica central.

Tras una edición, la de 2025, a la que asistieron más de 150.000 personas, la capital extremeña ya afronta esta semana con una previsión de alta ocupación hotelera, entradas agotadas para las actividades que precisan de inscripción y con la vista puesta en preparar la solicitud para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Representaciones teatrales, talleres, carreras de cuádrigas, gladiaturas, mercados, visitas guiadas, 'scape street', conciertos son algunas de las actividades que ofrecerá la nueva edición del Emerita Lvdica, que permitirán revivir el pasado romano de Augusta Emerita y acercar la diversidad y costumbres de la sociedad alto-imperial.

Las actividades más destacadas son la carrera de cuadrigas, que se desarrollará en el Circo Romano el jueves 21, a las 11,30 horas; las gladiaturas, que se celebrarán en el Anfitreato el sábado 23 de mayo con dos pases, uno a las 20,00 horas y otro a las 22,30 horas, y las representaciones teatrales de 'La Aparición', el viernes 22 de mayo, a las 22,30 horas, y de 'Octavia soy yo', el martes 19 y el miércoles 20 de mayo.

También se van a organizar varios talleres, como el de decoración de pulseras de cerámica el miércoles 20 de mayo, de 10,00 a 13,00 horas, el taller de elaboración de mosaicos, el jueves 21 de mayo, de 10,30 a 12,00 horas, de armamento celtíbero, también el jueves, a las 13,30 horas, o de alfarería, el sábado 23 de mayo, de 11,00 a 14,00 horas.

En cuanto a rutas y visitas guiadas, destacan las de 'Emerita Sobrenatural' --miércoles 20 y viernes 22 de mayo--, 'Los Astros en Augusta Emerita' --jueves 21 y sábado 23 de mayo--, o 'Los aceites en Augusta Emerita' --jueves 21 y domingo 24 de mayo--, aunque ya se han agotado las inscripciones.

También se han agotado las inscripciones para otras actividades, como el cluedo urbano 'Los Misterios en Augusta Emerita' --jueves 21 de mayo--, y el 'street room' de 'El Misterio de Lutatia Lupata' --miércoles 20 y viernes 22 de mayo--.

El broche de oro de Emerita Lvdica lo pondrá, de nuevo, la Joven Orquesta Ciudad de Mérida de Pilar Vizcaíno, con el concierto 'Una de romanos' en el que se interpretarán bandas sonoras de películas basada en el antiguo mundo romano.