El Ayuntamiento de Mérida y la empresa Vectalia pondrán en marcha una lanzadera grartuita de autobuses desde el recinto ferial al Paseo de Roma los días centrales de Emerita Lvdica

El delegado de Turismo, Felipe González, y la gerente de Vectalia, Cristina Moreno, han presentado esta mañana el servicio gratuito de lanzadera de autobuses que se pondrá en marcha con motivo de la celebración de Emerita Lvdica, con el objetivo de facilitar la movilidad y favorecer el acceso de emeritenses y visitantes a los distintos espacios de recreación.

El servicio especial, que estará operativo el viernes de 18, a 23 horas y el sábado de 11 a 23 horas contirbuirá así a reducir el uso del vehículo privado y mejorar la fluidez del tráfico durante una de las celebraciones con mayor afluencia del año.

La lanzadera, que es gratuita, partirá desde el recinto ferial y realizará parada en la estación de autobuses del Paseo de Roma, en el entorno del Puente Romano y el centro histórico, facilitando así el acceso directo a las zonas de recreación. El servicio contará con una frecuencia aproximada de paso de entre 10 y 15 minutos durante las franjas horarias de mayor afluencia de público.

Felipe González ha destacado que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una movilidad cómoda, sostenible y accesible para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de Emerita Lvdica sin preocuparse por el aparcamiento o los desplazamientos”. El delegado ha subrayado que esta medida “se suma al importante esfuerzo organizativo y logístico que realiza el consistorio para que

la fiesta continúe creciendo y consolidándose como uno de los grandes eventos turísticos y culturales de Extremadura”.

Asimismo, González ha incidido en que “el transporte público es una herramienta fundamental para hacer una ciudad más amable y para facilitar que miles de personas puedan moverse de manera segura durante estos días de intensa actividad”.

Por su parte, Cristina Moreno ha señalado que desde Vectalia “se ha diseñado un dispositivo especial para garantizar un servicio ágil, continuo y adaptado a las necesidades de la celebración”. La gerente ha explicado que la lanzadera contará con frecuencias constantes durante las horas de mayor afluencia y permitirá acercar a los usuarios a los diferentes espacios de Emerita Lvdica “de forma rápida, cómoda y totalmente gratuita”.

Moreno ha añadido que “la colaboración entre el Ayuntamiento y Vectalia vuelve a poner de manifiesto el compromiso conjunto por ofrecer alternativas de movilidad eficientes y sostenibles en los grandes eventos de la ciudad”.