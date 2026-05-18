El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna participará en la audiencia con el Rey Felipe VI con motivo del Día Internacional del Patrimonio Mundial

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, asistirá este lunes, 18 de mayo, a la audiencia que ofrecerá Su Majestad el Rey Felipe VI a los miembros de la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Patrimonio Mundial.

La recepción institucional reunirá a los representantes de las quince ciudades españolas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, entre las que se encuentra Mérida, referente internacional por el valor histórico, arqueológico y monumental de su legado romano.

Rodríguez Osuna participará junto al resto de alcaldes y alcaldesas en este encuentro institucional organizado por la Casa Real, que supone un reconocimiento al trabajo que desarrollan las ciudades Patrimonio en materia de conservación, promoción cultural y sostenibilidad turística.

El acto, previsto para las 10:30 horas, contará con la intervención de Su Majestad el Rey Felipe VI y del presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcalde de Segovia, José Mazarías. Asimismo, los representantes municipales mantendrán un coloquio con el Jefe del Estado sobre los retos comunes que afrontan estas ciudades históricas.

El alcalde de Mérida ha destacado la importancia de este encuentro “como muestra del compromiso institucional de la Corona con las ciudades que custodian una parte fundamental de la historia y del patrimonio cultural de España”.

Además, Rodríguez Osuna ha subrayado que “Mérida continúa consolidándose como una ciudad referente en la gestión patrimonial, cultural y turística, siendo ejemplo de convivencia entre la conservación del legado histórico y el desarrollo económico y social”.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España está integrado por Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Desde su creación, trabaja de forma coordinada en la defensa y promoción del patrimonio histórico de estas ciudades declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.