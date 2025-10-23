El Festival Flamenco Mérida, cine, teatro para todos los públicos y conciertos en la agenda cultural para el fin de semana

EVENTOS

Festival Flamenco Mérida

Del 18 de octubre al 8 de noviembre, tendrá lugar la IV edición del Festival Flamenco Mérida que este año rinde homenaje a Juan Peña “El Lebrijano” y contará con 5 grandes espectáculos en el Teatro Maria Luisa Mérida:

• Sábado 25 de octubre: ‘Musical Flamenco Venta de Vargas’ con bailaores como 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐌𝐚𝐜𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐑𝐚𝐦í𝐫𝐞𝐳, 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥 𝐲 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐳𝐚𝐧𝐚, entre otros muchos más

• Sábado 1 de noviembre: 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐲 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 nos traen su espectáculo ‘De Jerez a Extremadura’ junto a su artista invitado 𝐃𝐮𝐪𝐮𝐞𝐧𝐝𝐞

• Viernes 7 de noviembre: El «mano a mano» más esperado de 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐑𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐲 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐚𝐢𝐧𝐨

• Sábado 8 de noviembre: ‘Quiero Cantarte’ de 𝐉𝐞𝐬𝐮𝐬 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳

Día Internacional de la Biblioteca

La Biblioteca Municipal ‘Juan Pablo Forner’ de Mérida vuelve a celebrar el Día Internacional de la Biblioteca con dos actos muy especiales. En primer lugar, el próximo jueves 23 de octubre, a las 19:30 horas, en la Sala Dulce Chacón (4º planta) la autora María Dolores Olgado presentará su libro «Cartas desde París» editado por la Editora regional de Extremadura, además en dicho acto contaremos con la colaboración de la Academia Isadora y de la Tuna de veteranos de Mérida. Al día siguiente, el viernes 24 de octubre, a las 12:00 horas, en el Auditorio del Centro Cultural acogerá la actividad llamada «Mi Libro especial para la Biblioteca Municipal» con los alumnos de 3º de primaria de colegios de Mérida. Con la colaboración de MariFé Suarez, la actriz nos deleitará con el Cuentacuentos «Calorcito Universal».

Criaturas Jurásicas - 25 y 26 de octubre en IFEME

Mucho más que una exposición, se trata de una experiencia única para toda la familia, un recorrido jurásico en el que podrán divertirse y aprender, porque además de la gran colección de más de 40 dinosaurios, entre los cuales se encontrarán dinosaurios animatrónicos que se mueven, rugen, incluso respiran, podrán disfrutar de un montón de zonas didácticas y dinosaurios impresionantes como el Rex de 15 metros de largo, el Amargasaurus de más de 13 de largo y 5 de alto, entre otras especies magníficas y conocidas como el Triceratops, El Velocirraptor, El brachiosaurus, el Spinosaurus y muchísimas más especies famosas.

·Zona de Paleontología donde los pequeños se convertirán en paleontólogos por un día.

·Zona de dibujo donde podrán colorear a su dinosaurio favorito y llevárselo a casa como recuerdo.

·Zona de cine con un documental muy completo sobre estos gigantes del pasado y un cortometraje de animación para los más pequeños

·Zona de colección de fósiles con réplicas de esqueletos impresionantes.

·Zona Photocall para inmortalizar un recuerdo e incluso compartirlo en redes sociales

·Zona Raider donde podrán galopar a lomos de uno de nuestros dinosaurios animatrónicos.

·Zona de Castillos hinchables tematizados de dinosaurios. La zona preferida de muchos peques.

·Zona de Realidad Virtual la cual es una experiencia inmersión completo, que podrán disfrutar niños, adolescentes y adultos. Somos la primera y única exposición en España, en te realidad virtualnerrealidad virtual a una exposición de Dinosaurios. Las entradas se podrán comprar en www.criaturasjurasicas.com o directamente en la taquilla los días 25 y 26 de octubre de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

El coste de las entradas: adultos 8€ y niños (de 2 a 12 años) 6€. Los menores de 24 meses entran gratis.

CINE

XXVII Ciclo de Cine (Primer Ciclo ADICCINE) Del 15 de septiembre al 27 de octubre. Cines Victoria (Centro Comercial El Foro, Mérida).

Iniciativa conjunta del Cine Club Fórum, el Ayuntamiento de Mérida y ADICINE. (Asociación de distribuidores de cine independiente). Se proyectan películas en versión original subtitulada (VOSE) dentro del primer ciclo “Adiccine”.

Cine Filmoteca: «Votemos»

23 de octubre a las 20.30 horas en la Fundación CB.

En un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio del ascensor. Sin embargo, la inesperada noticia de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo. Largometraje basado en un cortometraje del director y en su propia obra de teatro.

CONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias MNAR «Grandes personajes de la Antigüedad I: Germánico: el último héroe de Roma»

Encuentro semanal, de Octubre a Mayo, que pretende aproximar, a los participantes en las conferencias, a las más diversas personalidades que hicieron la Historia Antigua, desde oriente a occidente, tanto hombres como mujeres, generalmente silenciadas, a las que damos visibilidad en este ciclo.

23 de octubre Germánico: el último héroe de Roma Dr. Julián González Fernández. Universidad de Sevilla

30 de octubre Licinio Sura, estrecho colaborador de Trajano Prof. Dra. Isabel Rodà de Llanza. Universidad Autónoma de Barcelona. Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Grup ArPA miércoles 5 de noviembre Santa Mónica: el poder imparable de una madre Prof. Dra. Juana Torres Prieto. Universidad de Cantabria.

13 de noviembre Hammurabi ante los dioses y la Historia: ley, poder y propaganda en Babilonia Prof. Dra. Sara Arroyo Cuadra. Universidad Complutense de Madrid

20 de noviembre Asurbanipal: el último gran rey asirio Prof. Dr. Miguel Angel Novillo. Universidad Nacional de Educación a Distancia

27 de noviembre Pompeyo Magno. El gran transgresor Prof. Dr. Francisco Pina Polo. Universidad de Zaragoza

4 de diciembre Adriano. Un poder cosmopolita Prof. Dr. Juan Manuel Cortes Copete. Universidad Pablo de Olavide

11 de diciembre Julio César: la estrategia personal de un líder político Prof. Dr. José Manuel Iglesias Gil. Universidad de Cantabria

EXPOSICIONES

Exposición “Ventanas al mundo” de Faustino J. Romera Salas

Del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2025, la cafetería Alaudae de Mérida acoge la Exposición «Ventanas al mundo» del artista Faustino J. Romera Salas. Se trata de un recorrido por experiencias vividas en los últimos años, miradas de viajes, momentos de ocio, de diversión.

“Tierra. Desde arriba, desde lejos” de Ana Manso Del 2 al 31 de octubre. Centro Cultural Santo Domingo (Fundación CB). 22 lienzos de gran formato y 26 “tintas” que presentan paisajes inventados, una “tierra imaginada” vista desde arriba, fuera de los cánones tradicionales.

Exposición “Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936-1939]”

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida acoge desde el lunes 20 de octubre y hasta el próximo 10 de noviembre la exposición «Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936-1939]», realizada por la Diputación de Badajoz y en la que se recogen algunos de los lugares y episodios históricos sufridos en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil, en el período 1936-1939, por las víctimas de la sublevación militar contra la II República.

Exposición “El error os hará humanas” de Manuel Acedo Lavado

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida acoge, del 24 de octubre al 14 de noviembre, la exposición «El error os hará humanas» de Manuel Acedo Lavado, una colección de collages digitales generados a partir de delirios visuales aportados por programas de redes neuronales, que nos revelan una verdad perturbadora: las máquinas no crean monstruos, los recuperan de nuestra propia memoria colectiva. Imitan nuestras imágenes, pero algo sale mal. La IA no imagina. Solo reorganiza lo que le damos. Y lo que le damos es nuestra propia sordidez.

MÚSICA

Concierto de Mühlfeld Trio

El viernes, 24 de octubre a las 20:00 horas, el Auditorio del Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB acogerá el concierto de apertura del nuevo ciclo 2025/2026 de la Sociedad Filarmónica Esteba Sánchez con un concierto de clarinete, violonchelo y piano a cargo del Trío Mühlfeld, compuesto respectivamente por Erika García, Giovanni Landini y Andrea Boga, quienes interpretarán obras de Dmitri Shostakovich, Manuel De Falla, Nino Rota, Robert Muczynski Y Béla Kovács.

La entrada al concierto, que viene una vez más de la mano de Clásicos en Ruta (AIE), tendrá un precio para los no socios de dos euros y llevará incluida una papeleta numerada para participar en el sorteo previo al concierto.

Paco Candela “Ratitos buenos” (Gira 2025)

La gira “Ratitos Buenos 2025” tiene como título una de las canciones más populares de su último álbum. Pone nombre a la gira como símbolo de los momentos de comunión entre Paco Candela y su público, ya que para la gran mayoría ese ratito de cante juntos significa un recuerdo para toda la vida. Tras el exitoso lanzamiento de su último álbum y gira “Corazón de Plástico” en 2024, con el que llegó a ser número uno de ventas en música flamenca y top nacional además de llenar los principales teatros de todo el país, Paco Candela llega a Mérida, cantando todos sus grandes éxitos y las canciones que han marcado su carrera artística con un nuevo espectáculo lleno de sorpresas, risas, emociones, sevillanas, tangos, fandangos, baladas, flamenco, arte y “Ratitos Buenos”. Entradas: https://www.sokoentradas.com

Panorama Sonora Joven de Extremadura

Viernes 24 de octubre, 20:30 horas en la Sala Trajano.

Panorama Sonoro Joven de Extremadura es un encuentro musical que pone en valor el talento emergente de la creación sonora contemporánea en nuestra región.

Sobre el escenario de la Sala Trajano se dan cita tres de los nombres más prometedores del panorama actual: OHBravaSura (Álvaro Sabio Bernalte), KMKR (Luis Poblador Collado) y Droprapta (Carlos González Álvaro).

Concebido como una plataforma de difusión y profesionalización artística, este espectáculo invita al público joven y general a descubrir nuevas propuestas innovadoras que se mueven entre la electrónica experimental, la improvisación instrumental y el spoken word

Entrada única: 3€ Entrada con Carné Joven: 1,50€

TEATRO

Teatro: “Blancanieves, el musical”

26 de octubre a las 18 horas en el teatro María Luisa.

¡El cuento de hadas reinventado para inspirar a niños y mayores! Descubre el cuento de Blancanieves que nos hubiera gustado escuchar cuando éramos pequeños. Una fascinante aventura que rompe con los estereotipos y mentiras que nos hacen soñar con princesas perfectas, cuando lo que realmente nos hace interesantes a las personas son nuestras imperfecciones y diferencias. BLANCANIEVES EL MUSICAL es el mejor plan familiar de esta temporada: un espectáculo divertido, con una increíble puesta en escena llena de color y una banda sonora original llena de canciones que no podrás dejar de cantar. ¡Un espectáculo inspirador para toda la familia que fomenta la diversidad y la inclusión, y que además está adaptado a LSE!

Espectáculo inclusivo recomendado por la Red Española de Teatros. Más información y entradas: https://www.teatromarialuisa.org/

Teatro: “Lope, IA para hacer comedias en este tiempo”

El 24 de octubre a las 20.30 horas en el teatro María Luisa.

Este proyecto teatral busca no solo explorar las emociones del alma humana a través de las obras de Lope de Vega, sino también analizar los beneficios y desafíos del teatro en el siglo XXI, donde la Inteligencia Artificial juega un papel crucial en diversas disciplinas incluido el arte.

El elenco está compuesto por Fermín Núñez, Memé Tabares y Arturo Santos, tres intérpretes multifacéticos y con una solvencia escénica más que reconocida por trayectoria y talento, capaces de transitar entre los personajes clásicos de Lope de Vega y las reflexiones sobre la Inteligencia Artificial.

Cada actor representa una dimensión diferente del alma humana: la pasión, el intelecto y la dualidad entre tradición y vanguardia. Estos intérpretes asumen roles tanto de personajes de obras clásicas como de “intérpretes” de la Inteligencia Artificial. Lope ofrece una experiencia teatral única al combinar la frescura y la perspicacia del siglo XXI con el ritmo y la tradición del Siglo de Oro español. Este juego cómico, impulsado por la importancia del intérprete y el teatro, celebra la riqueza del lenguaje, la versatilidad del teatro y la capacidad de conectar a través de las épocas. La obra invita a la audiencia a reírse, reflexionar y apreciar la esencia atemporal de la comedia teatral. Más información y entradas: https://www.teatromarialuisa.org/

Martita de Graná “¡Martita sea!”

25 de octubre a las 20 horas en el Palacio de Congresos.

Aunque comenzó su camino como aspirante a maestra, todo cambió cuando grabó un video sobre Granada que se hizo viral. Desde entonces, no ha dejado de subirse a los escenarios, haciendo reír a un público muy leal, contando historias y chistes que nacen de su propia vida y experiencias cotidianas.

Su humor se nutre de lo más cercano: las situaciones absurdas que ocurren a diario y los temas más íntimos, como la sexualidad, la igualdad y el cambio de paradigma en la comedia. A pesar de que su público es principalmente femenino, Martita se encarga de desmentir, en cada una de sus actuaciones, la idea de que “las mujeres no tienen gracia”. Su humor refleja la vida de una mujer de 30 años en el siglo XXI, abordando temas comunes desde una perspectiva fresca y genuina. Así es Marta Martínez, Martita de Graná: maestra, monologuista y mujer. Entradas: https://www.entradasatualcance.com/

DEPORTES

Buceo de competición

El sábado, 25 de octubre, se celebra en la piscina climatizada de La Argentina la Final Liga Femenina Iberdrola de Buceo de Competición 2025 y la Final Individual Copa de España de Buceo de Competición 2025. El campeonato reunirá a los mejores buceadores de cada comunidad autónoma de España, esperando una participación total de unos 30 deportistas.

El Buceo de Competición, una disciplina reconocida y practicada mundialmente, fue creada en España hace más de 20 años. Esta modalidad desafía a los participantes en una serie de habilidades técnicas y físicas muy relacionadas con la práctica del buceo autónomo. Las pruebas se llevarán a cabo en la piscina de 25 metros y durante la competición, los deportistas deben utilizar diversos elementos, como aros y boyas, buscando lograr el mejor tiempo posible. Es crucial que los participantes completen correctamente cada ejercicio y eviten penalizaciones.

III Ruta Parque Natural de Cornalvo

El Club de Senderismo Emérita Augusta organiza el domingo, 25 de octubre, una nueva edición de la Ruta Parque Natural de Cornalvo, en el marco del Programa CAMINA BADAJOZ de la Diputación Provincial de Badajoz, contado con la colaboración de los Ayuntamientos de Trujillanos y de Mérida y el Parque Natural de Cornalvo. El punto de encuentro para acreditaciones y la comida posterior se fija este año en la Plaza del Ayuntamiento de Trujillanos, donde también contaremos con música para amenizar el acto.

La salida se realizará en la explanada situada junto al Cortijo de Campomanes, donde se podrán estacionar los vehículos. Se plantea una ruta larga de 26 km. y una alternativa más suave de 15 km. En ambos casos, no plantean especiales dificultades, siendo de nivel técnico moderado. Más información: https://senderismoemeritaaugusta.com

Jornadas de Puertas Abiertas “Flechas Rosas contra el Cáncer de Mama”

El Club de Tiro con Arco Santa Eulalia organiza una jornada de puertas abiertas ‘Flechas Rosas contra el Cáncer de Mama’ a beneficio de AOEX Extremadura. Se trata de una iniciativa de la Federación Extremeña de Tiro con Arco que, coincidiendo con el día mundial contra el cáncer de mama, se desarrollará durante el mes de octubre a través de jornadas de puertas abiertas en diferentes localidades de la comunidad. En Mérida, será en el Polideportivo de La Paz, el domingo 26 de octubre, de 11:30 horas a 14:00 horas.