Cachicho Casa Benito, ganador del voto del público en la Ruta de la Tapa Gourmet 2025 de Mérida

El restaurante Cachicho Casa Benito ha resultado ganador del voto del público en la Ruta de la Tapa Gourmet 2025 de Mérida por su receta 'De pie en el monte y brisa al mar'.

Este certamen se ha desarrollado en el capital extremeña del 6 al 30 de noviembre, con un balance que refleja un resultado positivo para el sector hostelero, según ha expuesto el delegado de Turismo, Felipe González.

González ha explicado este jueves en rueda de prensa que la ruta ha permitido poner en "valor" la cultura gastronómica y fomentar el "consumo activo" durante todo el mes, y ha felicitado a los 14 restaurantes participantes por su trabajo y a la ciudadanía por su "presencia activa" en redes sociales,

Asimismo, ha anunciado que el primer premio del público ha recaído en el restaurante Cachicho Casa Benito por su Tapa Gourmet 'De pie en el monte y brisa al mar', elaborada con manitas de cerdo rellenas de boletus y gambas en tempura, y que también obtuvo el tercer premio del jurado profesional.

Tras el anuncio, el delegado ha procedido a entregar el diploma al jefe de cocina del establecimiento, Gonzalo Valverde, quien ha destacado que la ruta ha tenido una afluencia "extraordinaria", hasta el punto de que en algunos momentos no pudieron asumir la demanda por la "complejidad" de la elaboración, llegando a servir entre 40 y 50 tapas diarias, incluso entre semana.

Además, ha señalado que la gastronomía "está de moda" y que el público ha valorado las propuestas novedosas, lo que ha generado que "la tapa tuviera una gran acogida, especialmente durante el puente, cuando el local ha registrado una llegada masiva de visitantes".

Valverde ha subrayado también el aumento de turistas, tanto extranjeros como nacionales, procedentes de lugares como Cataluña o Madrid, que "suelen interesarse por los productos típicos de la tierra", como el cerdo ibérico, los quesos, el vacuno, la patatera o la lengua de cerdo, este último con más demanda en su restaurante, ha indicado.

Por su parte, Felipe González ha explicado que las personas que hayan completado el pasaporte y depositado su voto en la urna de la Oficina de Turismo podrán optar a alguno de los más de 60 premios aportados por las casas colaboradoras.

Cabe recordar que el listado de ganadores será publicado por el ayuntamiento a través de sus canales oficiales o mediante contacto directo. Los premios podrán recogerse del 15 de diciembre al 31 de enero en la Delegación de Turismo de Mérida.