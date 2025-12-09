La previsión de lluvia en Mérida obliga a modificar los fuegos artificiales y la Pitarra Popular por Santa Eulalia

Las previsiones meteorológicas previstas para la noche de hoy y la jornada de mañana obligan a la modificación de la agenda de actos civiles que, en honor a Santa Eulalia, tiene previsto organizar el Ayuntamiento de Mérida.

Así las cosas, el espectáculo de fuegos artificiales en honor a la Patrona, previsto para la noche de hoy martes, se traslada a mañana miércoles, Día de Santa Eulalia, a las 19,30 horas, en el sitio previsto, entre los puentes Romano y Lusitania.

En lo que respecta a la Pitarra Popular, prevista para mañana a las 14 horas en la Puerta de la Villa, se traslada al sábado 13 de diciembre, a las 14 horas, en la Plaza de España con la actuación de una Zambomba flamenca.