Santi Amaro (PP): "Los vecinos de Mérida le han dicho no a la confrontación, no a su gestión, no al olvido de nuestra ciudad"

El portavoz del Grupo Municipal del PP de Mérida, Santiago Amaro, ha pedido al alcalde, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, un cambio de rumbo en la gestión municipal y en la relación con el resto de fuerzas políticas tras los resultados de las elecciones autonómicas de este domingo, en las que los 'populares' han doblado en voto al PSOE.

Un resultado que para Amaro responde a que los emeritenses han "penalizado" a Rodríguez Osuna, que ha sido el portavoz de la campaña electoral del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo. En concreto, en la capital extremeña, donde gobiernan los socialistas con mayoría absoluta, el PP ha obtenido 12.069, frente a los 6.151 del PSOE.

"Hoy podemos decir que el Partido Popular en Mérida ha ganado estas elecciones", ha subrayado Amaro, lo cual "dice mucho desde el punto de vista política y social", ya que tras la victoria de los 'populares' emeritenses en las pasadas elecciones europeas, ahora han obtenido casi el doble de los votos.

Según Amaro, los emeritenses han "penalizado" al Partido Socialista, a su candidato, Miguel Ángel Gallardo, y a Antonio Rodríguez Osuna, portavoz de campaña del PSOE en estas elecciones. Un alcalde que "pidió su voto, su confianza a los vecinos de Mérida y los vecinos de Mérida le han dicho, no", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación este lunes.

Un alcalde de Mérida que ha sido "alma de la campaña" de Miguel Ángel Gallardo, que lleva dos años siendo su "fiel escudero" confrontando "directamente" con la Junta de Extremadura, anteponiendo los intereses del Partido Socialista, ha dicho, y usando el Ayuntamiento de Mérida como "la sede del PSOE", algo que los vecinos de Mérida le han "penalizado".

"Los vecinos de Mérida le han dicho no a la confrontación, no a su gestión, no al olvido de nuestra ciudad y que se deje de mirar por su futuro político y por las siglas del PSOE y que empiece a gobernar para todos los emeritenses", ha reclamado Amaro a Osuna.

Además, ha argumentado que en el Ayuntamiento de Mérida hay "diferentes sensibilidades", y que el alcalde lo es "para todos los vecinos", y no solo para los que le votaron, algo que ha "olvidado hace dos años". En este sentido, ha señalado que esta falta de escucha a la oposición ha provocado que los fondos de resiliencia de la Unión Europea se hayan "tirado por la borda", ha señalado.

A modo de ejemplo, se ha referido a la obra de la plaza de la Basílica de Santa Eulalia, que unos meses después de su inauguración "se ha levantado" y ahora habrá que meter "más dinero de los emeritenses", porque los socialistas "no están en el día a día" de la ciudad.

"Osuna no está en la gestión de Mérida", ha aseverado Amaro, que le ha pedido que decida "qué quiere hacer", si quiere ser alcalde de Mérida o si bien quiere "posicionarse" a nivel regional o nacional, si bien los emeritenses merecen "un alcalde que esté en el Ayuntamiento de Mérida".

Un alcalde que "sepa negociar con la Junta de Extremadura, que sepa llegar a acuerdos, que dialogue, que tenga en cuenta los grupos de la oposición", ha señalado el portavoz del primer grupo de la oposición, que van a "defender los intereses de los ciudadanos".

Para ello, le ha dicho que tienen la mano al Partido Socialista en el Ayuntamiento de Mérida y al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, para que sacar adelante un proyecto para los vecinos, en lugar de "seguir usando el ayuntamiento como confrontación total y constante con la Junta de Extremadura".

Por otro lado, ha enmarcado el descenso de la participación en la elevada abstención de votantes del PSOE que "no se siente representados por este Partido Socialista" ni por su candidato ni tampoco a nivel nacional.

A partir de ahí, ha añadido, en Extremadura se está produciendo un "cambio de tendencia clarísimo", donde el 60% de los votos son de "centro-derecha", demostrando los extremeños que no quieren más políticas socialistas.

Sin embargo, con su voto, los extremeños le dicen "sí a María Guardiola, sí al Partido Popular", para que "lidere este proyecto" y que la región siga "avanzando", ha dicho, con las políticas que ha venido impulsando los dos últimos años y medio.

Amaro ha felicitado a la presidenta de la Junta de Extremadura, a María Guardiola, y al Partido Popular de Extremadura por los "grandes resultados" cosechados en las elecciones, que le otorgan "más confianza para seguir haciendo más Extremadura".

Asimismo, ha hecho extensible esa felicitación a los compañeros del PP de Mérida que han hecho "una campaña a pie de calle", llevando las propuestas y el "modelo de la presidenta Guardiola a todos los vecinos".

Unos ciudadanos de Mérida a los que ha agradecido la confianza que han dado en el Partido Popular, y que para Amaro se traduce en que quieren "que el PP siga gobernando" en la comunidad autónoma.