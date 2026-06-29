El Gobierno actualiza la capacidad de las CCAA para acoger menores migrantes, con 364 plazas para Extremadura

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Real Decreto por el que se actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados en las comunidades y ciudades autónomas, con 17.081 plazas, de las que 364 son para Extremadura.

Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia, se trata de un elemento "determinante" para conocer el estado de los diferentes sistemas de acogida de los territorios y para la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria, ya que esta se aplica a aquellas comunidades y ciudades autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria, tal y como ahora sucede en Canarias, Ceuta y Melilla.

Asimismo, la actualización de la capacidad ordinaria permite prorrogar la acogida "vinculante y solidaria" por parte de todos los territorios del país, lo que posibilita que los niños migrantes no acompañados que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla sean acogidos por otras comunidades peninsulares.

Con este Real Decreto, el Gobierno da cumplimiento a la disposición adicional undécima introducida en la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducida tras la aprobación del Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

En este sentido, la capacidad ordinaria de cada una de las comunidades se ha actualizado a partir de la división entre su población total a 31 de diciembre del año 2025 y el cociente resultante de dividir la población total de España en dicha fecha entre el número máximo de menores de edad extranjeros no acompañados atendidos por el conjunto del sistema de protección español.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y MADRID A LA CABEZA

Tras la actualización del Ejecutivo, el mapa de la capacidad ordinaria del sistema de protección sitúa a Andalucía a la cabeza, con un cupo asignado de 3.009 plazas, seguida por Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471). Por encima de los mil menores de capacidad ordinaria también se sitúa la Comunidad Valenciana, con un total de 1.903 plazas.

Por debajo de ese umbral se encuentran Galicia (940), Castilla y León (833), Canarias (783), Euskadi (776), Castilla-La Mancha (742), Región de Murcia (553), Aragón (476) y Baleares (434).

Completan el mapa estatal Extremadura (364 plazas), Asturias (352), Navarra (237), Cantabria (206) y La Rioja (114). Finalmente, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta cierran el listado con una capacidad ordinaria fijada en 30 y 29 plazas disponibles, respectivamente.