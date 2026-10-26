Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Real Madrid-Mérida (5-1)
Liga Nacional Juvenil
Coria-Hispanolusa (0-0)
Vedruna Cáceres-Don Benito (1-2)
Diocesano-Villafranca (10-0)
Flecha Negra-Moralo (2-3)
San Roque-Puebla De La Calzada (3-5)
Academia Extremadura-Badajoz (4-0)
La Cruz Villanovense-Cacereño (2-1)
Gevora-Fuente De Cantos (5-3)
Zafra-Ciudad De Plasencia (3-0)
Segunda RFEF Femenino
Apolinario-Cacereño (0-2)
Tercera RFEF Femenino
Cáceres Atlético B-Templaria (2-0)
Extremadura Femenino-Sportextremadura B (1-2)
Villanovense-Zafra (9-0)
Jerez-San Miguel - Plasencia (1-3)
Castuera-Feminas Don Benito (0-9)
Badajoz-San Bartolome (9-0)
Primera RFEF Masculina
Deportivo Fabril-Extremadura (0-5)
Cacereño-Zamora (1-0)
Mérida-Coria (0-0)
Segunda RFEF Masculina
Don Benito-Linares (1-1)
Puente Genil-Badajoz (0-0)
Tercera RFEF Masculina
Villanovense-Jerez (5-1)
Castuera-Llerenense (0-0)
Plasencia-Moralo (1-1)
Zafra-Azuaga (1-2)
Puebla De La Calzada-Villafranca (2-1)
Jaraiz-Guadiana (4-0)
Santa Amalia-Cabeza Del Buey (3-3)
Gevora-Montijo (2-0)
Quintana-Pueblonuevo (4-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Chinato (domingo 25 de octubre, 12h)
Malpartida-Talayuela (3-2)
Torreorgaz-Ciudad De Plasencia (1-0)
El Batan-Diocesano (1-3)
Cabezuela-Aceituna (4-4)
Nuevo Caceres-Amanecer (1-1)
Moraleja-Montehermoso (2-1)
Grupo 2
Trujillanos-Villar del Rey (2-2)
Talavera-Sanvicenteño (2-1)
Valdebotoa-La Garrovilla (3-1)
San Jorge-Obandina (1-1)
Valdelacalzada-Lobon (1-1)
Hernando De Soto-Alburquerque (2-0)
Valverdeño-Badajoz B (2-2)
Grupo 3
Gimnastico Don Benito-Sport Villanovense (0-1)
Miajadas-Olympic Peleño (0-1)
Hernan Cortes-San Bartolome (2-2)
Metelinense-Trujillo (1-3)
Guareña-Zarceño (4-0)
Talarrubias-Almoharin (3-0)
Monterrubio-Campanario (0-1)
Grupo 4
San Servan-Ribereña (3-0)
Torremejia-Calamonte (2-1)
Bienvenida-Merida Promesas (2-3)
Gran Maestre-Fuente De Cantos (2-2)
Oliva-La Estrella (1-0)
Don Alvaro-Solana (2-1)
Aceuchal-Santa Marta (2-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Cuacos De Yuste-Montehermoso B (0-0)
Ciudad De Plasencia B-Nuevo Plasencia (2-3)
Villa De Cañaveral-San Miguel Plasencia (0-10)
Losareño-Navaconcejo (1-3)
Las Hurdes-Torrejoncillo (2-1)
Galisteo-Hervas (4-1)
Norte De Extremadura-Piornal (1-2)
Grupo 2
Puebla De Alcocer-Sporting Malpartida (4-3)
Entrerrios-Casas De Don Pedro (6-1)
Valdivia-Herrera (3-1)
La Haba-Siruela (0-2)
Fuenlabrada De Los Montes-ST Palazuelo (3-0)
Ilipense-Zalamea-Athletic Valle (4-1)
Orellana-Valdehornillo (2-1)
Grupo 3
La Albuera-Corazón De Jesús (5-0)
San Francisco de Olivenza-Valencia de Alcántara (1-4)
Cheles-Juventud (9-0)
Alconchel-Hispanolusa (0-5)
Puerta Palmas-Olivenza UD (0-2)
Villanueva Del Fresno-San Roque (0-0)
Grupo 4
Barbaño-Madroñera (3-1)
La Garrovilla-Santa Quiteria (0-4)
Saludeño-Estudiantes Nazaret (5-1)
Peña El Valle-Brocense (5-0)
Casar De Caceres-Valdefuentes (3-1)
La Roca-Cacereño Veracruz (11-1)
Grupo 5
Berlanga-Solana B (4-0)
Alange-Campillo (2-5)
Emerita Augusta-Usagre (3-6)
Athletic Fregenal-Segureña (3-1)
Vadesa-Jerez B (5-1)
Fornacense-Monesterio (1-3)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Athletic Club Mostoles (3-3)
Rena-Tres Cantos (3-5)
Tercera División (Grupo extremeño)
Jarandilla-Torrecillas (7-8)
Talayuela-Ciudad De Almendralejo (4-2)
Salvatierra-Navalmoral (2-3)
Malpartida-Ciudad Villanueva Del Fresno (0-1)
Casar De Caceres- Madroñera (3-1)
Colegio San Jose-Jerez (4-1)
Burguillos Del Cerro-Albroksa (3-2)
Granja-Arroyo (2-4)
BALONCESTO
Superliga Silla de ruedas
Gran Canarias-Mideba (69-59)
Liga Femenina Challengue
Sparking Maristas-Al-Qázeres (56-88)
Liga Femenina 2
Hierros Díaz Extremadura-Magectias (93-76)
Segunda FEB Masculina
IREN BCBadajoz-Ponferrada (78-84)
Cáceres Patrimonio-Valladolid (84-79)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-San Antonio Cáceres (72-88)
Fenix-Baloncesto Badajoz (84-74)
Don Hermanas-Sagrado Corazón Cáceres (67-86)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Voleibol Arroyo-Aljaferia (1-3)
Alcalá-Metlen Cáceres (3-0)
Super Liga Masculina 2
CVA Extremadura-Textil Santanderina (2-3)
RUGBY
División de Honor
Jaén-CAR Cáceres (71-24)