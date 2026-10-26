DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación empate a 0 entre Mérida y Coria, el Extremadura arrasaba al filial del Depor por 0 a 5 mientras que el Cacereño se imponía por la mínima al Zamora. En segunda federación, el Don Benito empataba a 1 ante el linares mientras que el Badajoz también empataba, pero a 0 en su visita al Puente Genil. En tercera, el Azuaga vuelve al liderato tras imponerse por 1 a 2 en Zafra y aprovechar el empate a 0 del Llerenenese en Castuera. En baloncesto, victorias de Al-Qazeres en Liga Femenina Challenge, del Miralvalle en Liga Femenina 2 y del Cáceres en Segunda FEB; por su parte, derrota de los pacenses Mideba en Superliga en silla de ruedas y del IREN Badajoz en Segunda FEB

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo de un balón en un campo de fútbol
Imagen de archivo de un balón en un campo de fútbol | Pexels

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Real Madrid-Mérida (5-1)

Liga Nacional Juvenil

Coria-Hispanolusa (0-0)

Vedruna Cáceres-Don Benito (1-2)

Diocesano-Villafranca (10-0)

Flecha Negra-Moralo (2-3)

San Roque-Puebla De La Calzada (3-5)

Academia Extremadura-Badajoz (4-0)

La Cruz Villanovense-Cacereño (2-1)

Gevora-Fuente De Cantos (5-3)

Zafra-Ciudad De Plasencia (3-0)

Segunda RFEF Femenino

Apolinario-Cacereño (0-2)

Tercera RFEF Femenino

Cáceres Atlético B-Templaria (2-0)

Extremadura Femenino-Sportextremadura B (1-2)

Villanovense-Zafra (9-0)

Jerez-San Miguel - Plasencia (1-3)

Castuera-Feminas Don Benito (0-9)

Badajoz-San Bartolome (9-0)

Primera RFEF Masculina

Deportivo Fabril-Extremadura (0-5)

Cacereño-Zamora (1-0)

Mérida-Coria (0-0)

Segunda RFEF Masculina

Don Benito-Linares (1-1)

Puente Genil-Badajoz (0-0)

Tercera RFEF Masculina

Villanovense-Jerez (5-1)

Castuera-Llerenense (0-0)

Plasencia-Moralo (1-1)

Zafra-Azuaga (1-2)

Puebla De La Calzada-Villafranca (2-1)

Jaraiz-Guadiana (4-0)

Santa Amalia-Cabeza Del Buey (3-3)

Gevora-Montijo (2-0)

Quintana-Pueblonuevo (4-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Chinato (domingo 25 de octubre, 12h)

Malpartida-Talayuela (3-2)

Torreorgaz-Ciudad De Plasencia (1-0)

El Batan-Diocesano (1-3)

Cabezuela-Aceituna (4-4)

Nuevo Caceres-Amanecer (1-1)

Moraleja-Montehermoso (2-1)

Grupo 2

Trujillanos-Villar del Rey (2-2)

Talavera-Sanvicenteño (2-1)

Valdebotoa-La Garrovilla (3-1)

San Jorge-Obandina (1-1)

Valdelacalzada-Lobon (1-1)

Hernando De Soto-Alburquerque (2-0)

Valverdeño-Badajoz B (2-2)

Grupo 3

Gimnastico Don Benito-Sport Villanovense (0-1)

Miajadas-Olympic Peleño (0-1)

Hernan Cortes-San Bartolome (2-2)

Metelinense-Trujillo (1-3)

Guareña-Zarceño (4-0)

Talarrubias-Almoharin (3-0)

Monterrubio-Campanario (0-1)

Grupo 4

San Servan-Ribereña (3-0)

Torremejia-Calamonte (2-1)

Bienvenida-Merida Promesas (2-3)

Gran Maestre-Fuente De Cantos (2-2)

Oliva-La Estrella (1-0)

Don Alvaro-Solana (2-1)

Aceuchal-Santa Marta (2-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Cuacos De Yuste-Montehermoso B (0-0)

Ciudad De Plasencia B-Nuevo Plasencia (2-3)

Villa De Cañaveral-San Miguel Plasencia (0-10)

Losareño-Navaconcejo (1-3)

Las Hurdes-Torrejoncillo (2-1)

Galisteo-Hervas (4-1)

Norte De Extremadura-Piornal (1-2)

Grupo 2

Puebla De Alcocer-Sporting Malpartida (4-3)

Entrerrios-Casas De Don Pedro (6-1)

Valdivia-Herrera (3-1)

La Haba-Siruela (0-2)

Fuenlabrada De Los Montes-ST Palazuelo (3-0)

Ilipense-Zalamea-Athletic Valle (4-1)

Orellana-Valdehornillo (2-1)

Grupo 3

La Albuera-Corazón De Jesús (5-0)

San Francisco de Olivenza-Valencia de Alcántara (1-4)

Cheles-Juventud (9-0)

Alconchel-Hispanolusa (0-5)

Puerta Palmas-Olivenza UD (0-2)

Villanueva Del Fresno-San Roque (0-0)

Grupo 4

Barbaño-Madroñera (3-1)

La Garrovilla-Santa Quiteria (0-4)

Saludeño-Estudiantes Nazaret (5-1)

Peña El Valle-Brocense (5-0)

Casar De Caceres-Valdefuentes (3-1)

La Roca-Cacereño Veracruz (11-1)

Grupo 5

Berlanga-Solana B (4-0)

Alange-Campillo (2-5)

Emerita Augusta-Usagre (3-6)

Athletic Fregenal-Segureña (3-1)

Vadesa-Jerez B (5-1)

Fornacense-Monesterio (1-3)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Athletic Club Mostoles (3-3)

Rena-Tres Cantos (3-5)

Tercera División (Grupo extremeño)

Jarandilla-Torrecillas (7-8)

Talayuela-Ciudad De Almendralejo (4-2)

Salvatierra-Navalmoral (2-3)

Malpartida-Ciudad Villanueva Del Fresno (0-1)

Casar De Caceres- Madroñera (3-1)

Colegio San Jose-Jerez (4-1)

Burguillos Del Cerro-Albroksa (3-2)

Granja-Arroyo (2-4)

BALONCESTO

Superliga Silla de ruedas

Gran Canarias-Mideba (69-59)

Liga Femenina Challengue

Sparking Maristas-Al-Qázeres (56-88)

Liga Femenina 2

Hierros Díaz Extremadura-Magectias (93-76)

Segunda FEB Masculina

IREN BCBadajoz-Ponferrada (78-84)

Cáceres Patrimonio-Valladolid (84-79)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-San Antonio Cáceres (72-88)

Fenix-Baloncesto Badajoz (84-74)

Don Hermanas-Sagrado Corazón Cáceres (67-86)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

Voleibol Arroyo-Aljaferia (1-3)

Alcalá-Metlen Cáceres (3-0)

Super Liga Masculina 2

CVA Extremadura-Textil Santanderina (2-3)

RUGBY

División de Honor

Jaén-CAR Cáceres (71-24)

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