DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación empate a 0 entre Mérida y Coria, el Extremadura arrasaba al filial del Depor por 0 a 5 mientras que el Cacereño se imponía por la mínima al Zamora. En segunda federación, el Don Benito empataba a 1 ante el linares mientras que el Badajoz también empataba, pero a 0 en su visita al Puente Genil. En tercera, el Azuaga vuelve al liderato tras imponerse por 1 a 2 en Zafra y aprovechar el empate a 0 del Llerenenese en Castuera. En baloncesto, victorias de Al-Qazeres en Liga Femenina Challenge, del Miralvalle en Liga Femenina 2 y del Cáceres en Segunda FEB; por su parte, derrota de los pacenses Mideba en Superliga en silla de ruedas y del IREN Badajoz en Segunda FEB

Redacción