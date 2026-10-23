Consulta aquí la agenda deportiva del fin de semana en la región

FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Real Madrid-Mérida (sábado 24 de octubre, 17h)
Liga Nacional Juvenil
Coria-Hispanolusa (sábado 24 de octubre, 16h)
Vedruna Cáceres-Don Benito (sábado 24 de octubre, 16h)
Diocesano-Villafranca (sábado 24 de octubre, 16h)
Flecha Negra-Moralo (sábado 24 de octubre, 16h)
San Roque-Puebla De La Calzada (sábado 24 de octubre, 16h)
Academia Extremadura-Badajoz (sábado 24 de octubre, 16h)
La Cruz Villanovense-Cacereño (sábado 24 de octubre, 16h)
Gevora-Fuente De Cantos (sábado 24 de octubre, 19h)
Zafra-Ciudad De Plasencia (sábado 24 de octubre, 19:30h)
Segunda RFEF Femenino
Apolinario-Cacereño (domingo 25 de octubre, 12h)
Tercera RFEF Femenino
Cáceres Atlético B-Templaria (domingo 25 de octubre, 12h)
Extremadura Femenino-Sportextremadura B (domingo 25 de octubre, 12:30h)
Villanovense-Zafra (domingo 25 de octubre, 12:30h)
Jerez-San Miguel - Plasencia (domingo 25 de octubre, 16h)
Castuera-Feminas Don Benito (domingo 25 de octubre, 17h)
Badajoz-San Bartolome (domingo 25 de octubre, 18h)
Primera RFEF Masculina
Deportivo Fabril-Extremadura (sábado 24 de octubre, 13h)
Cacereño-Zamora (sábado 24 de octubre, 18:45h)
Mérida-Coria (domingo 25 de octubre, 18:45h)
Segunda RFEF Masculina
Don Benito-Linares (sábado 24 de octubre, 18h)
Puente Genil-Badajoz (domingo 25 de octubre, 12h)
Tercera RFEF Masculina
Villanovense-Jerez (domingo 25 de octubre, 12h)
Castuera-Llerenense (domingo 25 de octubre, 12h)
Plasencia-Moralo (domingo 25 de octubre, 12h)
Zafra-Azuaga (domingo 25 de octubre, 12:15h)
Puebla De La Calzada-Villafranca (domingo 25 de octubre, 12:15h)
Jaraiz-Guadiana (domingo 25 de octubre, 17h)
Santa Amalia-Cabeza Del Buey (domingo 25 de octubre, 17h)
Gevora-Montijo (domingo 25 de octubre, 17h)
Quintana-Pueblonuevo (domingo 25 de octubre, 17h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Chinato (domingo 25 de octubre, 12h)
Malpartida-Talayuela (domingo 25 de octubre, 12:30h)
Torreorgaz-Ciudad De Plasencia (domingo 25 de octubre, 12:30h)
El Batan-Diocesano (domingo 25 de octubre, 16:30h)
Cabezuela-Aceituna (domingo 25 de octubre, 17h)
Nuevo Caceres-Amanecer (domingo 25 de octubre, 17:30h)
Moraleja-Montehermoso (domingo 25 de octubre, 17:30h)
Grupo 2
Trujillanos-Villar del Rey (domingo 25 de octubre, 12h)
Talavera-Sanvicenteño (domingo 25 de octubre, 12h)
Valdebotoa-La Garrovilla (domingo 25 de octubre, 12:15h)
San Jorge-Obandina (domingo 25 de octubre, 12:30h)
Valdelacalzada-Lobon (domingo 25 de octubre, 12:30h)
Hernando De Soto-Alburquerque (domingo 25 de octubre, 12:30h)
Valverdeño-Badajoz B (domingo 25 de octubre, 17h)
Grupo 3
Gimnastico Don Benito-Sport Villanovense (domingo 25 de octubre, 12h)
Miajadas-Olympic Peleño (domingo 25 de octubre, 12h)
Hernan Cortes-San Bartolome (domingo 25 de octubre, 12h)
Metelinense-Trujillo (domingo 25 de octubre, 12h)
Guareña-Zarceño (domingo 25 de octubre, 12h)
Talarrubias-Almoharin (domingo 25 de octubre, 16:30h)
Monterrubio-Campanario (domingo 25 de octubre, 17h)
Grupo 4
San Servan-Ribereña (sábado 24 de octubre, 17h)
Torremejia-Calamonte (domingo 25 de octubre, 12h)
Bienvenida-Merida Promesas (domingo 25 de octubre, 12:15h)
Gran Maestre-Fuente De Cantos (domingo 25 de octubre, 12:30h)
Oliva-La Estrella (domingo 25 de octubre, 16h)
Don Alvaro-Solana (domingo 25 de octubre, 16:30h)
Aceuchal-Santa Marta (domingo 25 de octubre, 17h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Cuacos De Yuste-Montehermoso B (domingo 25 de octubre, 12:30h)
Ciudad De Plasencia B-Nuevo Plasencia (domingo 25 de octubre, 12:30h)
Villa De Cañaveral-San Miguel Plasencia (domingo 25 de octubre, 13h)
Losareño-Navaconcejo (domingo 25 de octubre, 16h)
Las Hurdes-Torrejoncillo (domingo 25 de octubre, 16:15h)
Galisteo-Hervas (domingo 25 de octubre, 16:30h)
Norte De Extremadura-Piornal (domingo 25 de octubre, 17h)
Grupo 2
Puebla De Alcocer-Sporting Malpartida (domingo 25 de octubre, 12h)
Entrerrios-Casas De Don Pedro (domingo 25 de octubre, 12h)
Valdivia-Herrera (domingo 25 de octubre, 16:15h)
La Haba-Siruela (domingo 25 de octubre, 17h)
Fuenlabrada De Los Montes-ST Palazuelo (domingo 25 de octubre, 17:30h)
Ilipense-Zalamea-Athletic Valle (domingo 25 de octubre, 17:30h)
Orellana-Valdehornillo (domingo 25 de octubre, 18h)
Grupo 3
La Albuera-Corazón De Jesús (domingo 25 de octubre, 12h)
San Francisco de Olivenza-Valencia de Alcántara (domingo 25 de octubre, 16:15h)
Cheles-Juventud (domingo 25 de octubre, 16:45h)
Alconchel-Hispanolusa (domingo 25 de octubre, 16:45h)
Puerta Palmas-Olivenza UD (domingo 25 de octubre, 17h)
Villanueva Del Fresno-San Roque (domingo 25 de octubre, 19h)
Grupo 4
Barbaño-Madroñera (domingo 25 de octubre, 11:30h)
La Garrovilla-Santa Quiteria (domingo 25 de octubre, 12h)
Saludeño-Estudiantes Nazaret (domingo 25 de octubre, 12h)
Peña El Valle-Brocense (domingo 25 de octubre, 12:15h)
Casar De Caceres-Valdefuentes (domingo 25 de octubre, 16:30h)
La Roca-Cacereño Veracruz (domingo 25 de octubre, 17:30h)
Grupo 5
Berlanga-Solana B (domingo 25 de octubre, 12h)
Alange-Campillo (domingo 25 de octubre, 12h)
Emerita Augusta-Usagre (domingo 25 de octubre, 12h)
Athletic Fregenal-Segureña (domingo 25 de octubre, 12:30h)
Vadesa-Jerez B (domingo 25 de octubre, 12:45h)
Fornacense-Monesterio (domingo 25 de octubre, 17h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Athletic Club Mostoles (sábado 24 de octubre, 17h)
Rena-Tres Cantos (sábado 24 de octubre, 19:30h)
Tercera División (Grupo extremeño)
Jarandilla-Torrecillas (sábado 24 de octubre, 18h)
Talayuela-Ciudad De Almendralejo (sábado 24 de octubre, 19h)
Salvatierra-Navalmoral (sábado 24 de octubre, 19:15h)
Malpartida-Ciudad Villanueva Del Fresno (sábado 24 de octubre, 19:30h)
Casar De Caceres- Madroñera (sábado 24 de octubre, 19:30h)
Colegio San Jose-Jerez (domingo 25 de octubre, 13h)
Burguillos Del Cerro-Albroksa (domingo 25 de octubre, 13h)
Granja-Arroyo (domingo 25 de octubre, 13h)
BALONCESTO
Superliga Silla de ruedas
Gran Canarias-Mideba (sábado 24 de octubre, 17h)
Liga Femenina Challengue
Sparking Maristas-Al-Qázeres (sábado 24 de octubre, 18h)
Liga Femenina 2
Hierros Díaz Extremadura-Magectias (sábado 24 de octubre, 18h)
Segunda FEB Masculina
IREN BCBadajoz-Ponferrada (sábado 24 de octubre, 19h)
Cáceres Patrimonio-Valladolid (sábado 24 de octubre, 19h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-San Antonio Cáceres (sábado 24 de octubre, 18h)
Fenix-Baloncesto Badajoz (sábado 24 de octubre, 18:45h)
Don Hermanas-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 25 de octubre, 12:30h)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Voleibol Arroyo-Aljaferia (sábado 24 de octubre, 18h)
Alcalá-Metlen Cáceres (sábado 24 de octubre, 18:30h)
Super Liga Masculina 2
CVA Extremadura-Textil Santanderina (sábado 24 de octubre, 18h)
RUGBY
División de Honor