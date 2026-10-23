DEPORTES

Consulta aquí la agenda deportiva del fin de semana en la región

En Primera Federación el domingo tenemos derbi entre Mérida y Coria, antes El Extremadura visita al filial del Depor y el Cacereño recibe al Zamora; en Segunda Federación, el Don Benito recibe al Linares mientras que el Badajoz visita al Puente Genil. En baloncesto, el Al-Qazeres visita al Maristas en Liga Femenina Challenge; el Miralvalle en Liga Femenina 2 recibe al Magectias; el Mideba en Superliga de baloncesto en silla de ruedas visita Gran Canaria y en Segunda FEB el Cáceres recibe al Valladolid y el Badajoz al Ponferrada

David Cerrato

Extremadura |

Imagen de recurso: campo de fútbol
Imagen de recurso: campo de fútbol | Freepik

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Real Madrid-Mérida (sábado 24 de octubre, 17h)

Liga Nacional Juvenil

Coria-Hispanolusa (sábado 24 de octubre, 16h)

Vedruna Cáceres-Don Benito (sábado 24 de octubre, 16h)

Diocesano-Villafranca (sábado 24 de octubre, 16h)

Flecha Negra-Moralo (sábado 24 de octubre, 16h)

San Roque-Puebla De La Calzada (sábado 24 de octubre, 16h)

Academia Extremadura-Badajoz (sábado 24 de octubre, 16h)

La Cruz Villanovense-Cacereño (sábado 24 de octubre, 16h)

Gevora-Fuente De Cantos (sábado 24 de octubre, 19h)

Zafra-Ciudad De Plasencia (sábado 24 de octubre, 19:30h)

Segunda RFEF Femenino

Apolinario-Cacereño (domingo 25 de octubre, 12h)

Tercera RFEF Femenino

Cáceres Atlético B-Templaria (domingo 25 de octubre, 12h)

Extremadura Femenino-Sportextremadura B (domingo 25 de octubre, 12:30h)

Villanovense-Zafra (domingo 25 de octubre, 12:30h)

Jerez-San Miguel - Plasencia (domingo 25 de octubre, 16h)

Castuera-Feminas Don Benito (domingo 25 de octubre, 17h)

Badajoz-San Bartolome (domingo 25 de octubre, 18h)

Primera RFEF Masculina

Deportivo Fabril-Extremadura (sábado 24 de octubre, 13h)

Cacereño-Zamora (sábado 24 de octubre, 18:45h)

Mérida-Coria (domingo 25 de octubre, 18:45h)

Segunda RFEF Masculina

Don Benito-Linares (sábado 24 de octubre, 18h)

Puente Genil-Badajoz (domingo 25 de octubre, 12h)

Tercera RFEF Masculina

Villanovense-Jerez (domingo 25 de octubre, 12h)

Castuera-Llerenense (domingo 25 de octubre, 12h)

Plasencia-Moralo (domingo 25 de octubre, 12h)

Zafra-Azuaga (domingo 25 de octubre, 12:15h)

Puebla De La Calzada-Villafranca (domingo 25 de octubre, 12:15h)

Jaraiz-Guadiana (domingo 25 de octubre, 17h)

Santa Amalia-Cabeza Del Buey (domingo 25 de octubre, 17h)

Gevora-Montijo (domingo 25 de octubre, 17h)

Quintana-Pueblonuevo (domingo 25 de octubre, 17h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Chinato (domingo 25 de octubre, 12h)

Malpartida-Talayuela (domingo 25 de octubre, 12:30h)

Torreorgaz-Ciudad De Plasencia (domingo 25 de octubre, 12:30h)

El Batan-Diocesano (domingo 25 de octubre, 16:30h)

Cabezuela-Aceituna (domingo 25 de octubre, 17h)

Nuevo Caceres-Amanecer (domingo 25 de octubre, 17:30h)

Moraleja-Montehermoso (domingo 25 de octubre, 17:30h)

Grupo 2

Trujillanos-Villar del Rey (domingo 25 de octubre, 12h)

Talavera-Sanvicenteño (domingo 25 de octubre, 12h)

Valdebotoa-La Garrovilla (domingo 25 de octubre, 12:15h)

San Jorge-Obandina (domingo 25 de octubre, 12:30h)

Valdelacalzada-Lobon (domingo 25 de octubre, 12:30h)

Hernando De Soto-Alburquerque (domingo 25 de octubre, 12:30h)

Valverdeño-Badajoz B (domingo 25 de octubre, 17h)

Grupo 3

Gimnastico Don Benito-Sport Villanovense (domingo 25 de octubre, 12h)

Miajadas-Olympic Peleño (domingo 25 de octubre, 12h)

Hernan Cortes-San Bartolome (domingo 25 de octubre, 12h)

Metelinense-Trujillo (domingo 25 de octubre, 12h)

Guareña-Zarceño (domingo 25 de octubre, 12h)

Talarrubias-Almoharin (domingo 25 de octubre, 16:30h)

Monterrubio-Campanario (domingo 25 de octubre, 17h)

Grupo 4

San Servan-Ribereña (sábado 24 de octubre, 17h)

Torremejia-Calamonte (domingo 25 de octubre, 12h)

Bienvenida-Merida Promesas (domingo 25 de octubre, 12:15h)

Gran Maestre-Fuente De Cantos (domingo 25 de octubre, 12:30h)

Oliva-La Estrella (domingo 25 de octubre, 16h)

Don Alvaro-Solana (domingo 25 de octubre, 16:30h)

Aceuchal-Santa Marta (domingo 25 de octubre, 17h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Cuacos De Yuste-Montehermoso B (domingo 25 de octubre, 12:30h)

Ciudad De Plasencia B-Nuevo Plasencia (domingo 25 de octubre, 12:30h)

Villa De Cañaveral-San Miguel Plasencia (domingo 25 de octubre, 13h)

Losareño-Navaconcejo (domingo 25 de octubre, 16h)

Las Hurdes-Torrejoncillo (domingo 25 de octubre, 16:15h)

Galisteo-Hervas (domingo 25 de octubre, 16:30h)

Norte De Extremadura-Piornal (domingo 25 de octubre, 17h)

Grupo 2

Puebla De Alcocer-Sporting Malpartida (domingo 25 de octubre, 12h)

Entrerrios-Casas De Don Pedro (domingo 25 de octubre, 12h)

Valdivia-Herrera (domingo 25 de octubre, 16:15h)

La Haba-Siruela (domingo 25 de octubre, 17h)

Fuenlabrada De Los Montes-ST Palazuelo (domingo 25 de octubre, 17:30h)

Ilipense-Zalamea-Athletic Valle (domingo 25 de octubre, 17:30h)

Orellana-Valdehornillo (domingo 25 de octubre, 18h)

Grupo 3

La Albuera-Corazón De Jesús (domingo 25 de octubre, 12h)

San Francisco de Olivenza-Valencia de Alcántara (domingo 25 de octubre, 16:15h)

Cheles-Juventud (domingo 25 de octubre, 16:45h)

Alconchel-Hispanolusa (domingo 25 de octubre, 16:45h)

Puerta Palmas-Olivenza UD (domingo 25 de octubre, 17h)

Villanueva Del Fresno-San Roque (domingo 25 de octubre, 19h)

Grupo 4

Barbaño-Madroñera (domingo 25 de octubre, 11:30h)

La Garrovilla-Santa Quiteria (domingo 25 de octubre, 12h)

Saludeño-Estudiantes Nazaret (domingo 25 de octubre, 12h)

Peña El Valle-Brocense (domingo 25 de octubre, 12:15h)

Casar De Caceres-Valdefuentes (domingo 25 de octubre, 16:30h)

La Roca-Cacereño Veracruz (domingo 25 de octubre, 17:30h)

Grupo 5

Berlanga-Solana B (domingo 25 de octubre, 12h)

Alange-Campillo (domingo 25 de octubre, 12h)

Emerita Augusta-Usagre (domingo 25 de octubre, 12h)

Athletic Fregenal-Segureña (domingo 25 de octubre, 12:30h)

Vadesa-Jerez B (domingo 25 de octubre, 12:45h)

Fornacense-Monesterio (domingo 25 de octubre, 17h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Athletic Club Mostoles (sábado 24 de octubre, 17h)

Rena-Tres Cantos (sábado 24 de octubre, 19:30h)

Tercera División (Grupo extremeño)

Jarandilla-Torrecillas (sábado 24 de octubre, 18h)

Talayuela-Ciudad De Almendralejo (sábado 24 de octubre, 19h)

Salvatierra-Navalmoral (sábado 24 de octubre, 19:15h)

Malpartida-Ciudad Villanueva Del Fresno (sábado 24 de octubre, 19:30h)

Casar De Caceres- Madroñera (sábado 24 de octubre, 19:30h)

Colegio San Jose-Jerez (domingo 25 de octubre, 13h)

Burguillos Del Cerro-Albroksa (domingo 25 de octubre, 13h)

Granja-Arroyo (domingo 25 de octubre, 13h)

BALONCESTO

Superliga Silla de ruedas

Gran Canarias-Mideba (sábado 24 de octubre, 17h)

Liga Femenina Challengue

Sparking Maristas-Al-Qázeres (sábado 24 de octubre, 18h)

Liga Femenina 2

Hierros Díaz Extremadura-Magectias (sábado 24 de octubre, 18h)

Segunda FEB Masculina

IREN BCBadajoz-Ponferrada (sábado 24 de octubre, 19h)

Cáceres Patrimonio-Valladolid (sábado 24 de octubre, 19h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-San Antonio Cáceres (sábado 24 de octubre, 18h)

Fenix-Baloncesto Badajoz (sábado 24 de octubre, 18:45h)

Don Hermanas-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 25 de octubre, 12:30h)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

Voleibol Arroyo-Aljaferia (sábado 24 de octubre, 18h)

Alcalá-Metlen Cáceres (sábado 24 de octubre, 18:30h)

Super Liga Masculina 2

CVA Extremadura-Textil Santanderina (sábado 24 de octubre, 18h)

RUGBY

División de Honor

Jaén-CAR Cáceres (domingo 25 de octubre, 14h)
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid