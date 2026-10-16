Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Mérida-Toledo (sábado 17 de octubre, 16:30h)
Liga Nacional Juvenil
Badajoz-San Roque (sábado 17 de octubre, 16h)
Ciudad de Plasencia-La Cruz Villanovense (sábado 17 de octubre, 16h)
Fuente de Cantos-Extremadura (sábado 17 de octubre, 16:30h)
Moralo-Diocesano (sábado 17 de octubre, 17h)
Don Benito-Coria (sábado 17 de octubre, 18h)
Villafranca-Vedruna Cáceres (sábado 17 de octubre, 18h)
Cacereño-Gévora (sábado 17 de octubre, 19h)
Hispanolusa-Zafra (sábado 17 de octubre, 13h)
Puebla de la Calzada-Flecha Negra (domingo 18 de octubre, 12:15h)
Primera RFEF Femenino
Tenerife Santa Cruz-SportExtremadura (domingo 18 de octubre, 11h)
Cacereño-Atlético de Madrid B (domingo 18 de octubre, 12h)
Tercera RFEF Femenino
Féminas Don Benito-Badajoz (domingo 18 de octubre, 12h)
SportExtremadura B-Castuera (domingo 18 de octubre, 12:15h)
San Miguel Plasencia-Villanovense (domingo 18 de octubre, 12:30h)
San Bartolomé-Jerez (domingo 18 de octubre, 18h)
Templaria-Extremadura Femenino (domingo 18 de octubre, 19h)
Zafra-Cacereño Atlético B (domingo 18 de octubre, 19h)
Primera RFEF Masculina
Extremadura-Real Unión (sábado 17 de octubre, 18:45h)
Arenas Club-Mérida (domingo 18 de octubre, 12h)
Coria-Athletic B (domingo 18 de octubre, 12h)
Pontevedra-Cacereño (domingo 18 de octubre, 16h)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Sanluqueño (domingo 18 de octubre, 17h)
Don Benito-Atlético Central (domingo 18 de octubre, 17h)
Tercera RFEF Masculina
Llerenense-Puebla de la Calzada (sábado 17 de octubre, 18:30h)
Jerez-Quintana (sábado 17 de octubre, 18h)
Villafranca-Gévora (domingo 18 de octubre, 12h)
Pueblonuevo-UP Plasencia (domingo 18 de octubre, 12h)
Cabeza del Buey-Zafra (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Montijo-Santa Amalia (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Moralo-Castuera (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Azuaga-Jerez (domingo 18 de octubre, 13h)
Guadiana-Villanovense (domingo 18 de octubre, 17:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia-Moraleja (domingo 18 de octubre, 12h)
Chinato-Malpartida (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Talayuela-Cabezuela (domingo 18 de octubre, 17:30h)
Diocesano-Arroyo (domingo 18 de octubre, 17:30h)
Montehermoso-Nuevo Cáceres (domingo 18 de octubre, 17:30h)
Aceituna-Torreorgaz (domingo 18 de octubre, 17:30h)
Amanecer-El Batán (domingo 18 de octubre, 18h)
Grupo 2
La Garrovilla-Valdelacalzada (domingo 18 de octubre, 12h)
Obandina-Talavera (domingo 18 de octubre, 12h)
Villar del Rey-Valverdeño (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Lobón-Trujillanos (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Badajoz B-San Jorge (domingo 18 de octubre, 18h)
Sanvicenteño-Hernando de Soto (domingo 18 de octubre, 18h)
Alburquerque-Valdebótoa (domingo 18 de octubre, 19h)
Grupo 3
Sport Villanovense-Campanario (domingo 18 de octubre, 12h)
San Bartolomé-Miajadas (domingo 18 de octubre, 12h)
Zarceño-Metelinense (domingo 18 de octubre, 12h)
Trujillo-Hernán Cortés (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Almoharín-Guareña (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Monterrubio-Talarrubias (domingo 18 de octubre, 17h)
Peleño-Gimnástico Don Benito (domingo 18 de octubre, 18h)
Grupo 4
Mérida Promesas-Oliva (domingo 18 de octubre, 12h)
La Estrella-Aceuchal (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Fuente de Cantos-San Serván (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Calamonte-Bienvenida (domingo 18 de octubre, 12:45h)
Ribereña-Don Álvaro (domingo 18 de octubre, 17h)
Solana-Torremejía (domingo 18 de octubre, 18h)
Santa Marta-Gran Maestre (domingo 18 de octubre, 18:30h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Montehermoso B-Norte de Extremadura (domingo 18 de octubre, 12h)
Nuevo Plasencia-Cañaveral (domingo 18 de octubre, 12:45h)
Hervás-Cuacos de Yuste (domingo 18 de octubre, 17h)
Navaconcejo-Galisteo (domingo 18 de octubre, 17h)
San Miguel Plasencia-Jerte (domingo 18 de octubre, 17h)
Piornal-Ciudad de Plasencia B (domingo 18 de octubre, 17h)
Torrejoncillo-Losareño (domingo 18 de octubre, 18h)
Grupo 2
Siruela-Valdivia (domingo 18 de octubre, 11h)
Valdehornillo-Fuenlabrada (domingo 18 de octubre, 17h)
Malpartida-Ilipense Zalamea (domingo 18 de octubre, 17h)
Herrera-Casas de Don Pedro (domingo 18 de octubre, 17:30h)
Athletic Valle-La Haba (domingo 18 de octubre, 18h)
Orellana-Entrerríos (domingo 18 de octubre, 18:30h)
Palazuela-Puebla de Alcocer (domingo 18 de octubre, 19h)
Grupo 3
Olivenza UD-La Albuera (domingo 18 de octubre, 12h)
Corazón de Jesús-Real Bitcoin (domingo 18 de octubre, 12h)
Valencia de Alcántara-Cheles (domingo 18 de octubre, 12h)
Villanueva del Fresno-Alconchel (domingo 18 de octubre, 12:30h)
San Roque-Puerta Palmas (domingo 18 de octubre, 16h)
Juventud UVA-Hispanolusa (domingo 18 de octubre, 17h)
Grupo 4
Valdefuentes-Amanecer B (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Madroñera-Saludeño (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Cacereño Veracruz-Brocense (domingo 18 de octubre, 17h)
Casar de Cáceres-Peña el Valle (domingo 18 de octubre, 17:30h)
Santa Quiteria-Barbaño (domingo 18 de octubre, 18h)
Estudiantes Nazaret-La Roca (domingo 18 de octubre, 19h)
Grupo 5
Monesterio-Berlanga (domingo 18 de octubre, 12h)
Solana B-Alange (domingo 18 de octubre, 12h)
Campillo-Vadesa (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Jerez B-Fregenal (domingo 18 de octubre, 16h)
Segureña-Emerita Augusta (domingo 18 de octubre, 17:45h)
Usagre-Belenense (domingo 18 de octubre, 18:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Albacete-Rena (sábado 17 de octubre, 17h)
El Álamo-Grupo López Bolaños (sábado 17 de octubre, 19h)
Tercera División (Grupo extremeño)
Madroñera-Jarandilla (viernes 16 de octubre, 21h)
Almendralejo-Casar de Cáceres (sábado 17 de octubre, 13:30h)
Navalmoral-Arroyo (sábado 17 de octubre, 17h)
Albroksa-Talayuela (sábado 17 de octubre, 18h)
Colegio San José-Granja (sábado 17 de octubre, 19h)
Torrecillas-Salvatierra (sábado 17 de octubre, 19h)
Jerez-Cáceres Malpartida (sábado 17 de octubre, 19:30h)
Villanueva del Fresno-Burguillos (sábado 17 de octubre, 19:30h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres-OSES Construcción (sábado 17 de octubre, 18h)
Liga Femenina 2
Las Rozas-Hierros Díaz Extremadura (sábado 17 de octubre, 17h)
Segunda FEB Masculina
Valladolid-IREN BCBadajoz (sábado 17 de octubre, 19h)
Jaén-Cáceres Patrimonio (domingo 18 de octubre, 12:30h)
Tercera FEB Masculina
Baloncesto Badajoz-Dos Hermanas (sábado 17 de octubre, 18h)
San Antonio Cáceres-Coria (domingo 18 de octubre, 12h)
Sagrado Corazón Cáceres-CBA Spain (domingo 18 de octubre, 12h)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Metlen Cáceres-Voleibol Arroyo (sábado 17 de octubre, 18:30h)
Super Liga Masculina 2
Zaragoza-CVA Extremadura (sábado 17 de octubre, 20h)