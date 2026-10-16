DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF: El Extremadura recibe al Real Unión, el Coria al filial del Athletic, el Mérida se desplazará a Getxo y el Cacereño a Pontevedra. En 2ª: El Badajoz juega en casa contra el Sanluqueño y el Don Benito recibe al Atlético Central. En Baloncesto: Al-Qázeres como local ante el OSES, el Hierros Díaz Placentino se desplaza a Las Rozas, BCBadajoz viaja a Valladolid y el Cáceres Patrimonio lo hará hasta Jaén.

Redacción

Extremadura |

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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Mérida-Toledo (sábado 17 de octubre, 16:30h)

Liga Nacional Juvenil

Badajoz-San Roque (sábado 17 de octubre, 16h)

Ciudad de Plasencia-La Cruz Villanovense (sábado 17 de octubre, 16h)

Fuente de Cantos-Extremadura (sábado 17 de octubre, 16:30h)

Moralo-Diocesano (sábado 17 de octubre, 17h)

Don Benito-Coria (sábado 17 de octubre, 18h)

Villafranca-Vedruna Cáceres (sábado 17 de octubre, 18h)

Cacereño-Gévora (sábado 17 de octubre, 19h)

Hispanolusa-Zafra (sábado 17 de octubre, 13h)

Puebla de la Calzada-Flecha Negra (domingo 18 de octubre, 12:15h)

Primera RFEF Femenino

Tenerife Santa Cruz-SportExtremadura (domingo 18 de octubre, 11h)

Cacereño-Atlético de Madrid B (domingo 18 de octubre, 12h)

Tercera RFEF Femenino

Féminas Don Benito-Badajoz (domingo 18 de octubre, 12h)

SportExtremadura B-Castuera (domingo 18 de octubre, 12:15h)

San Miguel Plasencia-Villanovense (domingo 18 de octubre, 12:30h)

San Bartolomé-Jerez (domingo 18 de octubre, 18h)

Templaria-Extremadura Femenino (domingo 18 de octubre, 19h)

Zafra-Cacereño Atlético B (domingo 18 de octubre, 19h)

Primera RFEF Masculina

Extremadura-Real Unión (sábado 17 de octubre, 18:45h)

Arenas Club-Mérida (domingo 18 de octubre, 12h)

Coria-Athletic B (domingo 18 de octubre, 12h)

Pontevedra-Cacereño (domingo 18 de octubre, 16h)

Segunda RFEF Masculina

Badajoz-Sanluqueño (domingo 18 de octubre, 17h)

Don Benito-Atlético Central (domingo 18 de octubre, 17h)

Tercera RFEF Masculina

Llerenense-Puebla de la Calzada (sábado 17 de octubre, 18:30h)

Jerez-Quintana (sábado 17 de octubre, 18h)

Villafranca-Gévora (domingo 18 de octubre, 12h)

Pueblonuevo-UP Plasencia (domingo 18 de octubre, 12h)

Cabeza del Buey-Zafra (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Montijo-Santa Amalia (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Moralo-Castuera (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Azuaga-Jerez (domingo 18 de octubre, 13h)

Guadiana-Villanovense (domingo 18 de octubre, 17:30h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia-Moraleja (domingo 18 de octubre, 12h)

Chinato-Malpartida (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Talayuela-Cabezuela (domingo 18 de octubre, 17:30h)

Diocesano-Arroyo (domingo 18 de octubre, 17:30h)

Montehermoso-Nuevo Cáceres (domingo 18 de octubre, 17:30h)

Aceituna-Torreorgaz (domingo 18 de octubre, 17:30h)

Amanecer-El Batán (domingo 18 de octubre, 18h)

Grupo 2

La Garrovilla-Valdelacalzada (domingo 18 de octubre, 12h)

Obandina-Talavera (domingo 18 de octubre, 12h)

Villar del Rey-Valverdeño (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Lobón-Trujillanos (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Badajoz B-San Jorge (domingo 18 de octubre, 18h)

Sanvicenteño-Hernando de Soto (domingo 18 de octubre, 18h)

Alburquerque-Valdebótoa (domingo 18 de octubre, 19h)

Grupo 3

Sport Villanovense-Campanario (domingo 18 de octubre, 12h)

San Bartolomé-Miajadas (domingo 18 de octubre, 12h)

Zarceño-Metelinense (domingo 18 de octubre, 12h)

Trujillo-Hernán Cortés (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Almoharín-Guareña (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Monterrubio-Talarrubias (domingo 18 de octubre, 17h)

Peleño-Gimnástico Don Benito (domingo 18 de octubre, 18h)

Grupo 4

Mérida Promesas-Oliva (domingo 18 de octubre, 12h)

La Estrella-Aceuchal (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Fuente de Cantos-San Serván (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Calamonte-Bienvenida (domingo 18 de octubre, 12:45h)

Ribereña-Don Álvaro (domingo 18 de octubre, 17h)

Solana-Torremejía (domingo 18 de octubre, 18h)

Santa Marta-Gran Maestre (domingo 18 de octubre, 18:30h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Montehermoso B-Norte de Extremadura (domingo 18 de octubre, 12h)

Nuevo Plasencia-Cañaveral (domingo 18 de octubre, 12:45h)

Hervás-Cuacos de Yuste (domingo 18 de octubre, 17h)

Navaconcejo-Galisteo (domingo 18 de octubre, 17h)

San Miguel Plasencia-Jerte (domingo 18 de octubre, 17h)

Piornal-Ciudad de Plasencia B (domingo 18 de octubre, 17h)

Torrejoncillo-Losareño (domingo 18 de octubre, 18h)

Grupo 2

Siruela-Valdivia (domingo 18 de octubre, 11h)

Valdehornillo-Fuenlabrada (domingo 18 de octubre, 17h)

Malpartida-Ilipense Zalamea (domingo 18 de octubre, 17h)

Herrera-Casas de Don Pedro (domingo 18 de octubre, 17:30h)

Athletic Valle-La Haba (domingo 18 de octubre, 18h)

Orellana-Entrerríos (domingo 18 de octubre, 18:30h)

Palazuela-Puebla de Alcocer (domingo 18 de octubre, 19h)

Grupo 3

Olivenza UD-La Albuera (domingo 18 de octubre, 12h)

Corazón de Jesús-Real Bitcoin (domingo 18 de octubre, 12h)

Valencia de Alcántara-Cheles (domingo 18 de octubre, 12h)

Villanueva del Fresno-Alconchel (domingo 18 de octubre, 12:30h)

San Roque-Puerta Palmas (domingo 18 de octubre, 16h)

Juventud UVA-Hispanolusa (domingo 18 de octubre, 17h)

Grupo 4

Valdefuentes-Amanecer B (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Madroñera-Saludeño (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Cacereño Veracruz-Brocense (domingo 18 de octubre, 17h)

Casar de Cáceres-Peña el Valle (domingo 18 de octubre, 17:30h)

Santa Quiteria-Barbaño (domingo 18 de octubre, 18h)

Estudiantes Nazaret-La Roca (domingo 18 de octubre, 19h)

Grupo 5

Monesterio-Berlanga (domingo 18 de octubre, 12h)

Solana B-Alange (domingo 18 de octubre, 12h)

Campillo-Vadesa (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Jerez B-Fregenal (domingo 18 de octubre, 16h)

Segureña-Emerita Augusta (domingo 18 de octubre, 17:45h)

Usagre-Belenense (domingo 18 de octubre, 18:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Albacete-Rena (sábado 17 de octubre, 17h)

El Álamo-Grupo López Bolaños (sábado 17 de octubre, 19h)

Tercera División (Grupo extremeño)

Madroñera-Jarandilla (viernes 16 de octubre, 21h)

Almendralejo-Casar de Cáceres (sábado 17 de octubre, 13:30h)

Navalmoral-Arroyo (sábado 17 de octubre, 17h)

Albroksa-Talayuela (sábado 17 de octubre, 18h)

Colegio San José-Granja (sábado 17 de octubre, 19h)

Torrecillas-Salvatierra (sábado 17 de octubre, 19h)

Jerez-Cáceres Malpartida (sábado 17 de octubre, 19:30h)

Villanueva del Fresno-Burguillos (sábado 17 de octubre, 19:30h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres-OSES Construcción (sábado 17 de octubre, 18h)

Liga Femenina 2

Las Rozas-Hierros Díaz Extremadura (sábado 17 de octubre, 17h)

Segunda FEB Masculina

Valladolid-IREN BCBadajoz (sábado 17 de octubre, 19h)

Jaén-Cáceres Patrimonio (domingo 18 de octubre, 12:30h)

Tercera FEB Masculina

Baloncesto Badajoz-Dos Hermanas (sábado 17 de octubre, 18h)

San Antonio Cáceres-Coria (domingo 18 de octubre, 12h)

Sagrado Corazón Cáceres-CBA Spain (domingo 18 de octubre, 12h)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

Metlen Cáceres-Voleibol Arroyo (sábado 17 de octubre, 18:30h)

Super Liga Masculina 2

Zaragoza-CVA Extremadura (sábado 17 de octubre, 20h)

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