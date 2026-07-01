Cacereño, Mérida, Extremadura y Coria ya conocen su calendario en 1ª RFEF para una temporada que arrancará a finales de agosto

Los cuatro equipos extremeños que militarán la próxima campaña en Primera RFEF conocían ayer su calendario. Así Mérida y Cacereño comenzarán la liga el fin de semana del 29 y 30 de agosto, en el Romano y el Príncipe Felipe recibiendo al recién ascendido Deportivo Fabril y al recién descendido Mirandés respectivamente; mientras que Coria y Extremadura debutarán lejos de la región ante Real Unión de Irún y UD Logroñés.

El primer derbi regional llegará en la jornada seis, el cuatro de octubre, cuando se enfrentarán el Mérida y el Cacereño en la capital extremeña. Una jornada después, el 11 de octubre, se enfrentarán en La Isla de Coria, el conjunto local ante el Extremadura en el que será el primer derbi en Primera RFEF para ambos, debutantes en la categoría.