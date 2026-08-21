Unos 800 deportistas disputan este fin de semana en Mérida los Campeonatos de España, Ibérico e Inclusivo de Triatlón

Unos 800 deportistas de las categorías Élite, Grupos de Edad y Paratriatlón disputarán este fin de semana, los días 22 y 23 de agosto, en Mérida el Campeonato de España de Triatlón, que se celebrará simultáneamente con el Campeonato Ibérico, en pruebas de modalidad Sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie).

En concreto, de esos 800 deportistas, casi 100 son extremeños, y en total serán unas 1.000 las personas que acudirán a la capital extremeña para participar o acompañar a los deportistas durante el fin de semana. El evento deportivo cuenta con una aportación económica de 10.000 euros de la Diputación de Badajoz para su celebración.

La presentación de la cita ha contado este jueves con la participación del director general de Deportes de la Junta, Santiago Amaro; el diputado delegado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, Manuel Gómez Parejo; el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Toni Marín; y el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo.

Se trata de una edición que incorpora importantes novedades en los recorridos. Los nuevos circuitos de carrera a pie permitirán que los deportistas recorran el centro de la ciudad, acercando la competición al patrimonio histórico y arqueológico de la capital extremeña, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

Así, los participantes correrán en entornos tan emblemáticos como la Alcazaba y el templo de Diana, mientras que el segmento ciclista mantendrá una de las señas de identidad de la prueba: el paso por los puentes Romano y del Milenio.

También cambia el escenario de la natación, que se desarrollará en la ribera del Guadiana opuesta a la utilizada en anteriores ediciones, situándose en esta ocasión en el entorno del Puente Romano.

PROGRAMA

El evento comenzará el sábado 22 de agosto con cinco carreras del Campeonato de España de Triatlón. A las 11,00 horas tendrá lugar la prueba juvenil masculina y, a las 11,05 horas, la juvenil femenina. A las 11,35 horas comenzará el Campeonato de España para Grupos de Edad en distancia Sprint.

La jornada alcanzará sus momentos culminantes por la tarde, con la disputa de las pruebas Élite Masculina, a las 18,00 horas, y Élite Femenina, a las 20,00 horas. Ese mismo sábado se celebrará además el Campeonato de España de Triatlón Paralímpico, con las primeras salidas previstas a partir de las 8,30 horas.

El domingo 23 de agosto continuará la competición con el Campeonato de España de Triatlón Inclusivo Fundación Sanitas, que comenzará a las 9,00 horas, y el Campeonato Ibérico de Triatlón para Grupos de Edad en distancia Estándar, con salida a partir de las 10,30 horas.

MEJORES REGISTROS

El Campeonato de España de Triatlón Mérida 2026 será, además, escenario del segundo trofeo y premio económico de la temporada 'Reto 300. 3 segmentos, una meta', una iniciativa que premia a los deportistas que logren "los mejores registros parciales en los tres segmentos de la competición".

La ganadora y el ganador recibirán, además del trofeo acreditativo, un premio económico de 300 euros. Para ello deberán acumular puntos situándose entre los diez mejores tiempos en el primer segmento de carrera a pie, el ciclismo y la segunda carrera a pie.

El mejor tiempo de cada segmento obtendrá 11 puntos; el segundo, 9; y sucesivamente hasta el décimo, que recibirá 1 punto. La suma de los tres segmentos determinará la clasificación final del reto.