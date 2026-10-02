Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Sporting Hortaleza-Mérida (sábado 3 de octubre, 17h)
Liga Nacional Juvenil
Zafra-Gévora (viernes 2 de octubre, 19:30h)
Villafranca-Don Benito (sábado 3 de octubre, 18h)
Moralo-Coria (sábado 3 de octubre, 20h)
Puebla de la Calzada-Vedruna Cáceres (domingo 4 de octubre, 12h)
Badajoz-Diocesano (sábado 3 de octubre, 19h)
Fuente de Cantos-Flecha Negra (sábado 3 de octubre, 18h)
Cacereño-San Roque (domingo 4 de octubre, 12h)
Ciudad de Plasencia-Extremadura (sábado 3 de octubre, 18h)
Hispanolusa-La Cruz Villanovense (sábado 3 de octubre, 17h)
Primera RFEF Femenino
Real Madrid B-Cacereño (sábado 3 de octubre, 16h)
SportExtremadura-Villarreal (domingo 4 de octubre, 12h)
Segunda RFEF Femenino
Femarguín Gran Canaria-Cacereño Atlético (domingo 4 de octubre, 11h)
Tercera RFEF Femenino
SportExtremadura B-Féminas Don Benito (domingo 4 de octubre, 18h)
Castuera-Templaria (domingo 4 de octubre, 12h)
Extremadura Femenino-Zafra (domingo 4 de octubre, 18:30h)
Cacereño Atlético B-San Miguel Plasencia (domingo 4 de octubre, 12h)
Villanovense-San Bartolomé (domingo 4 de octubre, 18h)
Jerez-Badajoz (domingo 4 de octubre, 12:15h)
Primera RFEF Masculina
Athletic B-Extremadura (domingo 4 de octubre, 12h)
Zamora-Coria (domingo 4 de octubre, 16:30h)
Mérida-Cacereño (domingo 4 de octubre, 18:45h)
Segunda RFEF Masculina
Estepona-Don Benito (sábado 3 de octubre, 19h)
Sevilla Atlético-Badajoz (domingo 4 de octubre, 11:30h)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Guadiana (domingo 4 de octubre, 12:15h)
Cabeza del Buey-Villanovense (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Montijo-Jaraíz (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Villafranca-Zafra (domingo 4 de octubre, 18h)
Llerenense-Santa Amalia (domingo 4 de octubre, 18h)
Moralo-Gévora (domingo 4 de octubre, 12h)
Pueblonuevo-Puebla de la Calzada (sábado 3 de octubre, 17:30h)
Quintana-Castuera (domingo 4 de octubre, 18h)
Jerez-UP Plasencia (domingo 4 de octubre, 18h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Cabezuela-Chinato (domingo 4 de octubre, 18h)
Malpartida-Diocesano (domingo 4 de octubre, 12:30h)
El Batán-Montehermoso (domingo 4 de octubre, 18h)
Moraleja-Torreorgaz (domingo 4 de octubre, 18:30h)
Arroyo-Amanecer (domingo 4 de octubre, 12h)
Nuevo Cáceres-Ciudad de Plasencia (domingo 4 de octubre, 18:30h)
Grupo 2
Badajoz B-Obandina (domingo 4 de octubre, 12h)
San Jorge-Villar del Rey (domingo 4 de octubre, 17:30h)
Valverdeño-Lobón (domingo 4 de octubre, 18h)
Trujillanos-La Garrovilla (domingo 4 de octubre, 12h)
Valdelacalzada-Alburquerque (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Valdebótoa-Sanvicenteño (sábado 3 de octubre, 18:30h)
Hernando de Soto-Talavera (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Grupo 3
Monterrubio-Almoharín (domingo 4 de octubre, 17h)
Talarrubias-Sport Villanovense (domingo 4 de octubre, 18h)
Peleño-Campanario (domingo 4 de octubre, 18:30h)
Gimnástico Don Benito-San Bartolomé (domingo 4 de octubre, 12h)
Miajadas-Trujillo (domingo 4 de octubre, 12h)
Hernán Cortés-Zarceño (domingo 4 de octubre, 18h)
Metelinense-Guareña (domingo 4 de octubre, 12h)
Grupo 4
Santa Marta-Fuente de Cantos (domingo 4 de octubre, 19h)
Gran Maestre-La Estrella (domingo 4 de octubre, 12h)
Aceuchal-Mérida Promesas (domingo 4 de octubre, 18:30h)
Oliva-Calamonte (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Bienvenida-Solana (domingo 4 de octubre, 12:15h)
Torremejía-Ribereña (domingo 4 de octubre, 17h)
Don Álvaro-San Serván (domingo 4 de octubre, 18h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Montehermoso B-Piornal (domingo 4 de octubre, 12h)
Norte de Extremadura-Hervás (domingo 4 de octubre, 12h)
Cuacos de Yuste-Navaconcejo (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Galisteo-Torrejoncillo (domingo 4 de octubre, 17:30h)
Las Hurdes-San Miguel de Plasencia (domingo 4 de octubre, 17:15h)
Jerte-Nuevo Plasencia (domingo 4 de octubre, 17h)
Cañaveral-Ciudad de Plasencia B (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Grupo 2
Fuenlabrada-Orellana (domingo 4 de octubre, 18h)
Puebla de Alcocer-Valdehornillo (domingo 4 de octubre, 12h)
Ilipense Zalamea-Palazuelo (domingo 4 de octubre, 18h)
La Haba-Malpartida (domingo 4 de octubre, 12h)
Valdivia-Athletic Valle (domingo 4 de octubre, 17h)
Casas de Don Pedro-Siruela (domingo 4 de octubre, 18h)
Entrerríos-Herrera (domingo 4 de octubre, 12h)
Grupo 3
Puerta Palmas-Villanueva del Fresno (domingo 4 de octubre, 18:30h)
La Albuera-San Roque (domingo 4 de octubre, 11:45h)
Real Bitcoin-Olivenza UD (domingo 4 de octubre, 12:15h)
San Francisco de Olivenza-Corazón de Jesús (domingo 4 de octubre, 17h)
Hispanolusa-Valencia de Alcántara (domingo 4 de octubre, 17:30h)
Alconchel-Juventud UVA (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Grupo 4
Amanecer B-Casar de Cáceres (domingo 4 de octubre, 18h)
Garrovilla-Valdefuentes (domingo 4 de octubre, 18h)
Saludeño-Santa Quiteria (domingo 4 de octubre, 12h)
La Roca-Madroñera (domingo 4 de octubre, 18h)
Brocense-Estudiantes Nazaret (domingo 4 de octubre, 18h)
Peña el Valle-Cacereño Veracruz (domingo 4 de octubre, 12:15h)
Grupo 5
Berlanga-Fornacense (domingo 4 de octubre, 17:30h)
Alange-Monesterio (domingo 4 de octubre, 12h)
Vadesa-Solana B (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Fregenal-Campillo (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Emérita Augusta-Jerez B (domingo 4 de octubre, 12h)
Belenense-Segureña (domingo 4 de octubre, 12:30h)
Copa del Rey (Vuelta)
Sporting Alcázar-Talayuela (domingo 4 de octubre, 17:30h) (1-2 en la ida para Alcázar)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Inter JP Financial (sábado 3 de octubre, 17h)
Cobisa-Rena (sábado 3 de octubre, 18:30h)
Tercera División (Grupo extremeño)
Cáceres Malpartida-Granja (sábado 3 de octubre, 19:30h)
Colegio San José-Burguillos (viernes 2 de octubre, 20:30h)
Jerez-Talayuela (sábado 3 de octubre, 19:30h)
Villanueva del Fresno-Casar de Cáceres (sábado 3 de octubre, 18:30h)
Albroksa-Jarandilla (sábado 3 de octubre, 18h)
Almendralejo-Salvatierra (sábado 3 de octubre, 19h)
Madroñera-Arroyo (sábado 3 de octubre, 17h)
Torrecillas-Navalmoral (sábado 3 de octubre, 18:15h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres-Zamora (sábado 3 de octubre, 18h)
Liga Femenina 2
Siroko Gijón-Hierros Díaz Extremadura (sábado 3 de octubre, 20h)
Segunda FEB Masculina
Algeciras-IREN BCBadajoz (sábado 3 de octubre, 19:30h)
Toledo-Cáceres Patrimonio (domingo 4 de octubre, 12h)
Tercera FEB Masculina
San Antonio Cáceres-Oh!Tels ULB (sábado 3 de octubre, 17h)
Bosco Mérida-San Fernando (sábado 3 de octubre, 18h)
Baloncesto Badajoz-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 3 de octubre, 18h)
Alcalá-CBA Spain (sábado 3 de octubre, 20h)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Metlen Cáceres-CD San José (sábado 3 de octubre, 18:30h)
Super Liga Masculina 2
CVA Extremadura-Arona (sábado 3 de octubre, 18h)
RUGBY
División de Honor B Masculina
Hermo Soto del Real-CAR Cáceres (sábado 3 de octubre, 16h)