DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªFederación, primer derby regional de la temporada el Mérida recibe el domingo en el Romano al Cacereño, en un partido que ofrecerá en directo Onda Cero Extremadura. Además, el Extremadura viaja a Lezama para medirse con el filial del Athletic y el Coria se desplazará el domingo hasta Zamora. En Segunda el Don Benito jugará en Estepona y el Badajoz en tierras hispalenses ante el filial del Sevilla. En Tercera destacar el Cabeza del Buey-Villanovense, el Villafranca-Zafra, el Llerensense-Santa Amalia, el Moralo-Gévora y el Jerez-UP Plasencia. Además arrancarán las temporadas en Basket y Voley.

Redacción

Extremadura |

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños
Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños | OCR

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Sporting Hortaleza-Mérida (sábado 3 de octubre, 17h)

Liga Nacional Juvenil

Zafra-Gévora (viernes 2 de octubre, 19:30h)

Villafranca-Don Benito (sábado 3 de octubre, 18h)

Moralo-Coria (sábado 3 de octubre, 20h)

Puebla de la Calzada-Vedruna Cáceres (domingo 4 de octubre, 12h)

Badajoz-Diocesano (sábado 3 de octubre, 19h)

Fuente de Cantos-Flecha Negra (sábado 3 de octubre, 18h)

Cacereño-San Roque (domingo 4 de octubre, 12h)

Ciudad de Plasencia-Extremadura (sábado 3 de octubre, 18h)

Hispanolusa-La Cruz Villanovense (sábado 3 de octubre, 17h)

Primera RFEF Femenino

Real Madrid B-Cacereño (sábado 3 de octubre, 16h)

SportExtremadura-Villarreal (domingo 4 de octubre, 12h)

Segunda RFEF Femenino

Femarguín Gran Canaria-Cacereño Atlético (domingo 4 de octubre, 11h)

Tercera RFEF Femenino

SportExtremadura B-Féminas Don Benito (domingo 4 de octubre, 18h)

Castuera-Templaria (domingo 4 de octubre, 12h)

Extremadura Femenino-Zafra (domingo 4 de octubre, 18:30h)

Cacereño Atlético B-San Miguel Plasencia (domingo 4 de octubre, 12h)

Villanovense-San Bartolomé (domingo 4 de octubre, 18h)

Jerez-Badajoz (domingo 4 de octubre, 12:15h)

Primera RFEF Masculina

Athletic B-Extremadura (domingo 4 de octubre, 12h)

Zamora-Coria (domingo 4 de octubre, 16:30h)

Mérida-Cacereño (domingo 4 de octubre, 18:45h)

Segunda RFEF Masculina

Estepona-Don Benito (sábado 3 de octubre, 19h)

Sevilla Atlético-Badajoz (domingo 4 de octubre, 11:30h)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Guadiana (domingo 4 de octubre, 12:15h)

Cabeza del Buey-Villanovense (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Montijo-Jaraíz (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Villafranca-Zafra (domingo 4 de octubre, 18h)

Llerenense-Santa Amalia (domingo 4 de octubre, 18h)

Moralo-Gévora (domingo 4 de octubre, 12h)

Pueblonuevo-Puebla de la Calzada (sábado 3 de octubre, 17:30h)

Quintana-Castuera (domingo 4 de octubre, 18h)

Jerez-UP Plasencia (domingo 4 de octubre, 18h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Cabezuela-Chinato (domingo 4 de octubre, 18h)

Malpartida-Diocesano (domingo 4 de octubre, 12:30h)

El Batán-Montehermoso (domingo 4 de octubre, 18h)

Moraleja-Torreorgaz (domingo 4 de octubre, 18:30h)

Arroyo-Amanecer (domingo 4 de octubre, 12h)

Nuevo Cáceres-Ciudad de Plasencia (domingo 4 de octubre, 18:30h)

Grupo 2

Badajoz B-Obandina (domingo 4 de octubre, 12h)

San Jorge-Villar del Rey (domingo 4 de octubre, 17:30h)

Valverdeño-Lobón (domingo 4 de octubre, 18h)

Trujillanos-La Garrovilla (domingo 4 de octubre, 12h)

Valdelacalzada-Alburquerque (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Valdebótoa-Sanvicenteño (sábado 3 de octubre, 18:30h)

Hernando de Soto-Talavera (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Grupo 3

Monterrubio-Almoharín (domingo 4 de octubre, 17h)

Talarrubias-Sport Villanovense (domingo 4 de octubre, 18h)

Peleño-Campanario (domingo 4 de octubre, 18:30h)

Gimnástico Don Benito-San Bartolomé (domingo 4 de octubre, 12h)

Miajadas-Trujillo (domingo 4 de octubre, 12h)

Hernán Cortés-Zarceño (domingo 4 de octubre, 18h)

Metelinense-Guareña (domingo 4 de octubre, 12h)

Grupo 4

Santa Marta-Fuente de Cantos (domingo 4 de octubre, 19h)

Gran Maestre-La Estrella (domingo 4 de octubre, 12h)

Aceuchal-Mérida Promesas (domingo 4 de octubre, 18:30h)

Oliva-Calamonte (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Bienvenida-Solana (domingo 4 de octubre, 12:15h)

Torremejía-Ribereña (domingo 4 de octubre, 17h)

Don Álvaro-San Serván (domingo 4 de octubre, 18h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Montehermoso B-Piornal (domingo 4 de octubre, 12h)

Norte de Extremadura-Hervás (domingo 4 de octubre, 12h)

Cuacos de Yuste-Navaconcejo (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Galisteo-Torrejoncillo (domingo 4 de octubre, 17:30h)

Las Hurdes-San Miguel de Plasencia (domingo 4 de octubre, 17:15h)

Jerte-Nuevo Plasencia (domingo 4 de octubre, 17h)

Cañaveral-Ciudad de Plasencia B (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Grupo 2

Fuenlabrada-Orellana (domingo 4 de octubre, 18h)

Puebla de Alcocer-Valdehornillo (domingo 4 de octubre, 12h)

Ilipense Zalamea-Palazuelo (domingo 4 de octubre, 18h)

La Haba-Malpartida (domingo 4 de octubre, 12h)

Valdivia-Athletic Valle (domingo 4 de octubre, 17h)

Casas de Don Pedro-Siruela (domingo 4 de octubre, 18h)

Entrerríos-Herrera (domingo 4 de octubre, 12h)

Grupo 3

Puerta Palmas-Villanueva del Fresno (domingo 4 de octubre, 18:30h)

La Albuera-San Roque (domingo 4 de octubre, 11:45h)

Real Bitcoin-Olivenza UD (domingo 4 de octubre, 12:15h)

San Francisco de Olivenza-Corazón de Jesús (domingo 4 de octubre, 17h)

Hispanolusa-Valencia de Alcántara (domingo 4 de octubre, 17:30h)

Alconchel-Juventud UVA (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Grupo 4

Amanecer B-Casar de Cáceres (domingo 4 de octubre, 18h)

Garrovilla-Valdefuentes (domingo 4 de octubre, 18h)

Saludeño-Santa Quiteria (domingo 4 de octubre, 12h)

La Roca-Madroñera (domingo 4 de octubre, 18h)

Brocense-Estudiantes Nazaret (domingo 4 de octubre, 18h)

Peña el Valle-Cacereño Veracruz (domingo 4 de octubre, 12:15h)

Grupo 5

Berlanga-Fornacense (domingo 4 de octubre, 17:30h)

Alange-Monesterio (domingo 4 de octubre, 12h)

Vadesa-Solana B (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Fregenal-Campillo (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Emérita Augusta-Jerez B (domingo 4 de octubre, 12h)

Belenense-Segureña (domingo 4 de octubre, 12:30h)

Copa del Rey (Vuelta)

Sporting Alcázar-Talayuela (domingo 4 de octubre, 17:30h) (1-2 en la ida para Alcázar)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Inter JP Financial (sábado 3 de octubre, 17h)

Cobisa-Rena (sábado 3 de octubre, 18:30h)

Tercera División (Grupo extremeño)

Cáceres Malpartida-Granja (sábado 3 de octubre, 19:30h)

Colegio San José-Burguillos (viernes 2 de octubre, 20:30h)

Jerez-Talayuela (sábado 3 de octubre, 19:30h)

Villanueva del Fresno-Casar de Cáceres (sábado 3 de octubre, 18:30h)

Albroksa-Jarandilla (sábado 3 de octubre, 18h)

Almendralejo-Salvatierra (sábado 3 de octubre, 19h)

Madroñera-Arroyo (sábado 3 de octubre, 17h)

Torrecillas-Navalmoral (sábado 3 de octubre, 18:15h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres-Zamora (sábado 3 de octubre, 18h)

Liga Femenina 2

Siroko Gijón-Hierros Díaz Extremadura (sábado 3 de octubre, 20h)

Segunda FEB Masculina

Algeciras-IREN BCBadajoz (sábado 3 de octubre, 19:30h)

Toledo-Cáceres Patrimonio (domingo 4 de octubre, 12h)

Tercera FEB Masculina

San Antonio Cáceres-Oh!Tels ULB (sábado 3 de octubre, 17h)

Bosco Mérida-San Fernando (sábado 3 de octubre, 18h)

Baloncesto Badajoz-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 3 de octubre, 18h)

Alcalá-CBA Spain (sábado 3 de octubre, 20h)

VOLEYBOL

Primera División Femenina

Metlen Cáceres-CD San José (sábado 3 de octubre, 18:30h)

Super Liga Masculina 2

CVA Extremadura-Arona (sábado 3 de octubre, 18h)

RUGBY

División de Honor B Masculina

Hermo Soto del Real-CAR Cáceres (sábado 3 de octubre, 16h)

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