Asís García de la Peña se impone en el X Torneo de Golf Onda Cero en Badajoz

Volvía a celebrarse una nueva edición del torneo de golf de Onda Cero Badajoz en las instalaciones del Golf Guadiana donde esta edición era especial por llegar al decimo aniversario y donde mas de 90 participantes se jugaban los cuatro billetes disponibles para la fase final del torneo que se celebrará el próximo 28 de noviembre en el Hyatt La Manga Club Golf & Spa.

Tras una mañana pasada por el intenso calor, Asís García de la Peña se hacia con el primer puesto en primera categoría mientras que Antonio Pérez se hacía con el subcampeonato.

En segunda categoría, Pablo García se llevaba la victoria mientras que como subcampeón quedaba Pedro Fernández.

Por su parte, en tercera categoría, la victoria recaía en Javier Rangel mientras que Guillermo Villalobos se proclamaba subcampeón.

Además, Nete Carande se llevaba el mejor scratch – que se refiere al resultado bruto de un jugador (el número real de golpes dados sin restar el hándicap) o a un golfista con un hándicap de 0 (o mejor) que juega habitualmente al nivel del par del campo – siendo así, junto con los vencedores de las tres categorías quienes se ganaron el billete para la fase final.

Por su parte, José María García Curado realizó el mejor approach y Jaime Ferrer el mejor drive.

Un año más, el torneo ha sido posible gracias a Urbasa Las Vaguadas como socio principal; a Centrowagen Volkswagen-Audi, Ededuca, y Ebro Leza Motor como patrocinadores premium y a la Bodega de Santa Marina, Dromo Badajoz, El Corte Inglés, NH Gran Casino de Extremadura, Carballo Comercial De Bebidas, Restaurante Sanxenxo y Tonica Royal Bliss como colaboradores.